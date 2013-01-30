Сбербанк на работе

Дальневосточный Сбербанк - современное банковское учреждение, знающее и понимающее своих клиентов

В первой половине 2013 года Дальневосточный банк Сбербанка России ожидает появления миллионного держателя зарплатной карты. На начало года банк эмитировал около 950 тыс. карт по договорам зарплатного обслуживания, число которых на Дальнем Востоке превысило 8 тыс., в том числе 2 тыс. в Хабаровске. Из всего фонда оплаты труда, формируемого на российском Дальнем Востоке, через зарплатные проекты Сбербанка в 2012 году проходили 33% всех зарплат.

Как рассказала на очередной информационной среде, проводимой для журналистов в главном офисе Дальневосточного Сбербанка, директор управления по работе с предприятиями Ольга РОЦОЙ, столь впечатляющих результатов банку удается достигать за счет реализации комплексных подходов к обслуживанию и весомого перечня преимуществ, предоставляемых партнерам банка, заключившим договоры по реализации зарплатных проектов.

Прежде всего стоит отметить удобство и выгоды обслуживания для предприятия-партнера. Обширная филиальная сеть банка позволяет компаниям, имеющим бизнес в нескольких районах или регионах России, оперативно осуществлять расчеты с работниками по всей территории присутствия. Формируя только единый электронный реестр, на основании одного общего платежного поручения, такие компании могут осуществлять расчеты с сотрудниками, где бы они ни находились. А клиентам, имеющим расчетные счета в Сбербанке, вообще необходимо составить только реестр, деньги с их счета на зарплату сотрудников списываются автоматически. Удобство по времени, отсутствие очередей, избавление от перевозки наличных и снижение трудозатрат выполняющих работу кассиров бухгалтеров - только некоторые преимущества, получаемые предприятиями. Для партнеров действуют гибкие, привлекательные тарифы на обслуживание договоров. Для каждой организации устанавливается отдельная выгодная ставка, учитывающая общий уровень сотрудничества компании с банком. Кроме того, при рассмотрении вопросов кредитования предприятия, его участие в зарплатном проекте банка всегда является весомым аргументом в пользу удовлетворения кредитной заявки.

Сотрудник предприятия, имеющий зарплатную карточку, получает в банке все существующие услуги для держателей карт Сбербанка, весомую часть которых имеет возможность использовать на более выгодных для себя условиях. Все начинается с того, что зарплатная карта выдается человеку бесплатно, без взимания тарифов за годовое обслуживание, как в случае с личными картами.

В рамках зарплатных проектов предоставляются и кобрендинговые карты, выпускаемые в рамках партнерских программ с компаниями Аэрофлот и МТС. Они позволяют копить мили или баллы при оплате картой любой покупки. Зарплатные карты также являются участниками всероссийской программы «Спасибо от Сбербанка», предполагающей зачисление 0,5% от суммы любого платежа в виде бонуса. Накопленные таким образом баллы позволяют приобретать товары в магазинах партнеров, представленных сетями «Евросеть», «МТС», «Связной». Недавно в Хабаровске появился новый партнер - сеть магазинов «Посуда - центр».

Зарплатная карта - это чиповый «пластик» повышенного уровня безопасности. Срок ее действия - 3 года. Для руководителей предприятий предусмотрены премиальные карты уровня «Платинум».

Через карты зарплатного проекта можно также открывать вклады через Интернет или банкомат, ставки по которым будут на 1-1,5% выше ставок чем-при заключении договоров непосредственно в офисе банка. Для держателей зарплатных карт предусмотрена льготная система кредитования по всем видам кредитов. В качестве подарка пользователи зарплатных карт получают кредитные карты образца «Голд». Сегодня около 35% держателей зарплатных карт пользуются их возможностями. Зарплатные карты позволяют их обладателям получать все виды кредитов по сниженным процентным ставкам, с минимальным набором предоставляемых документов, в максимально короткие сроки.

Неоспоримым преимуществом для сотрудников предприятий, заключивших договоры на реализацию зарплатных проектов, является широкая инфраструктура обслуживания. Около 45 тыс. банкоматов по всей стране - к услугам пользователей карт Сбербанка. Карты Дальневосточного банка на всей территории России обслуживаются бесплатно в единой системе Сбербанка страны. На Дальнем Востоке только в прошлом году открыты около 50 мини-офисов, работающих в формате самообслуживания. Часть из них функционирует в круглосуточном режиме.

С 2011 года в сети Дальневосточного Сбербанка реализуется новый проект: «Банк на работе». Для каждой организации, сотрудничающей с банком по зарплатному проекту, выделяется индивидуальный менеджер. Он отвечает на возникающие у сотрудников предприятия вопросы по взаимодействию с банком по телефону, выезжает на место, ведет презентации новых продуктов, консультации и даже оформление договоров на получение, например, кредитов непосредственно на предприятии. Индивидуальный менеджер закрепляется за каждым предприятием, даже за малой компанией. Более того, практика показывает, что сотрудники малых предприятий в большем проценте пользуются предоставляемыми банком дополнительными услугами. Просто потому, что они всем составом приходят на встречу с менеджером и получают больше информации. В больших компаниях собрать весь коллектив бывает невозможно.

«Мы выходим к клиентам с желанием менять формат нашего обслуживания и представление о нас в сознании наших партнеров. Мы больше не ассоциируемся с очередями и длительным ожиданием, с большим неповоротливым механизмом, не различающим лица клиентов. Сегодня мы - прямая противоположность устаревшим стереотипам. Дальневосточный Сбербанк сейчас - самое современное банковское учреждение, знающее и понимающее своих клиентов, дорожащее каждым из них. Только таким подходом обеспечивается лидерство на рынке банковских услуг», - утверждает Ольга Роцой.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.