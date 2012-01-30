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«Сименс Финанс» открывает «окно в Европу»

30 Января 2012, 19:32 | Дальний Восток

Лизинговая компания объявляет конкурс на прохождение полугодовой стажировки в финансовом подразделении концерна «Сименс АГ» в Германии.

«Сименс Финанс», одна из крупнейших лизинговых компаний России, ранее известная как «ДельтаЛизинг», с 2011 года является частью Siemens Financial Services (финансового подразделения концерна «Сименс АГ»). В своей кадровой политике концерн делает ставку на развитие талантливых и амбициозных молодых специалистов, содействуя их профессиональной и творческой реализации. Именно такую перспективную молодежь «Сименс Финанс» приглашает принять участие в конкурсе, победитель которого получит уникальную возможность пройти стажировку в Siemens Financial Services в Германии и начать карьеру в одном из крупнейших международных концернов.

На стажировку могут претендовать студенты, свободно владеющие английским языком, имеющие небольшой опыт работы в финансовом секторе.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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