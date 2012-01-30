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Ввоз валюты уравняют с вывозом

30 Января 2012, 02:01 | Дальний Восток

Правительство, ЦБ и Госдума подготовили поправки к закону о валютном регулировании, которые упростят жизнь россиянам, часто выезжающим за границу.

Как выяснилось, принятый в декабре 2003 года закон о валютном регулировании оказался, мягко говоря, сыроватым - в нем не были прописаны многие нормы. Так, например, всем известно, что с момента вступления в силу нового закона летом прошлого года жители России получили право беспрепятственно вывозить из страны до $ 10 тыс. наличными, в том числе до $ 3 тыс. без декларирования. А вот ввоз денег и ценных бумаг никак не регулировался. Поправки к закону предполагают, что наличную валюту и ценные бумаги номинальной стоимостью до $ 10 тыс. можно будет ввозить свободно, а суммы свыше указанной придется декларировать.

Еще одно упущение, которое будет исправлено, - порядок вывоза из России рублей. До сих пор в законе говорилось лишь об иностранной валюте, теперь решено вписать в него и пункт о российской. Сумма для свободного вывоза все та же - $ 10 тыс. в рублевом эквиваленте. Кроме того, россиянам разрешат переводить деньги с российских счетов на счета в заграничных банках. Согласно готовящимся поправкам, каждый получит право переводить с российского счета на заграничный до $ 5 тыс. за одну операцию.

Еще одна приятная новость - поправки легализуют покупку товаров в магазинах беспошлинной торговли за евро или доллары.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
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