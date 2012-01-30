Семья от конфискации не спасет

Минфин намерен установить тотальный контроль за подарками и наследством, которые граждане получают от своих родственников. Соответствующие поправки уже подготовлены Минфином.

По мнению вице-спикера Госдумы Георгия БООСА, таким образом Минфин пытается прикрыть лазейку для предпринимателей, которые, переводя свое имущество на жен, мужей, детей, родителей, пытаются тем самым скрыть источники доходов.

На деле же фактически вводиться презумпция налоговой виновности. Ряд депутатов даже не скрывают, что таким образом Минфин пытается начать подготовку к реанимации института конфискации имущества. В этом желании ведомство Алексея КУДРИНА не одиноко: аналогичные предложения уже подготовлены администрацией президента и группой депутатов Госдумы. По одной из поправок конфискация имущества станет возможной, даже если оно переведено на близких родственников.

В первую очередь в поле зрения налоговиков, которые и будут реализовывать новации Минфина, попадут как раз действия, прописанные в запылившейся в Госдуме главе Налогового кодекса о наследовании и дарении.

Фактически все информация о крупных подарках, машинах, шубах и т. д. должна попадать под пристальное внимание налоговых органов. Именно налоговики будут определять налоговую базу любого крупного подарка. У граждан, правда, будет право оспаривать подобное решение в суде, что фактически отменяет понятие презумпции невиновности.

Кроме того, Минфин намерен обратить внимание на деньги, которые родители затрачивают на образование детей. Предлагается либо оформлять эти средства как ссуды, либо доказывать источник их происхождения.

"Золотой Рог".