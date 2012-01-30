В Амурской области расширены льготы по земельному налогу

В Амурской области Белогорский городской Совет народных депутатов принял решение, согласно которому земельный налог за 2011 год с пенсионеров, проживающих на территории г. Белогорска, взиматься не будет.

При этом для получения льгот по земельном налогу налогоплательщику необходимо предоставить заявление, паспорт и пенсионное удостоверение в МИФНС №3 по Амурской области, сообщает пресс-служба УФНС региона.