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В Амурской области расширены льготы по земельному налогу
30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток
В Амурской области Белогорский городской Совет народных депутатов принял решение, согласно которому земельный налог за 2011 год с пенсионеров, проживающих на территории г. Белогорска, взиматься не будет.
При этом для получения льгот по земельном налогу налогоплательщику необходимо предоставить заявление, паспорт и пенсионное удостоверение в МИФНС №3 по Амурской области, сообщает пресс-служба УФНС региона.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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