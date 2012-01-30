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В Якутии сократят льготы по региональным налогам
В Министерстве экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) в октябре состоялось совещание по проекту регионального закона «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О налоговой политике РС (Я) от 10.07.2003 48-З N 97-III», предусматривающего отмену с 2012 года льгот по региональным налогам, сообщает УФНС региона.
Так, в частности, на совещании рассмотрен вопрос об отмене льготы, предусмотренной по транспортному налогу в отношении бюджетных учреждений нового типа и о сохранении льготы в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, которые на 70 и более процентов финансируются за счет средств государственного и (или) местных бюджетов.
Участники совещания также обсудили отмену льгот по налогу на имущество в отношении имущества бюджетных учреждений, имущества органов законодательной (представительной) и исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также имущества медицинских учреждений, которые на 70 и более процентов финансируются за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Кроме того, принято решение о введении новой льготы по данному налогу в отношении объектов жилищного фонда бюджетных учреждений, которые финансируются за счет средств республиканского и местных бюджетов.
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