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Срок обращения за возвратом переплаченного налога ограничен тремя годами
Минфин РФ в своем письме № 03-04-05/9-735 от 14.10.2011 разъясняет порядок предоставления имущественного налогового вычета при строительстве жилья супругами.
В письме отмечается, что при приобретении имущества в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.
Без такого заявления, подписанного обоими супругами, имущественный налоговый вычет налогоплательщику, не поименованному в свидетельстве о государственной регистрации права собственности, предоставлен быть не может.
Если свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом получено в 2010 году, имущественный налоговый вычет супруг может получить по доходам за 2010 год и последующие годы.
При этом срок обращения за возвратом суммы излишне уплаченного в соответствующем году налога ограничен тремя годами.
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