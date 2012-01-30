Срок обращения за возвратом переплаченного налога ограничен тремя годами

Минфин РФ в своем письме № 03-04-05/9-735 от 14.10.2011 разъясняет порядок предоставления имущественного налогового вычета при строительстве жилья супругами.

В письме отмечается, что при приобретении имущества в общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

Без такого заявления, подписанного обоими супругами, имущественный налоговый вычет налогоплательщику, не поименованному в свидетельстве о государственной регистрации права собственности, предоставлен быть не может.

Если свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом получено в 2010 году, имущественный налоговый вычет супруг может получить по доходам за 2010 год и последующие годы.

При этом срок обращения за возвратом суммы излишне уплаченного в соответствующем году налога ограничен тремя годами.