Минфин надеется ввести единый налог на недвижимость в 2013 г.

Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов заявил журналистам, что по расчетам Минфина единый налог на недвижимость будет введен в ряде российских пилотных регионов в 2013 году.

Сергей Шаталов отметил, сославшись на данные Росреестра, что в 12 регионах уже завершена массовая оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости. В то же время, по словам замминистра, существует еще ряд нерешенных вопросов.

Представитель Минфина пояснил: «На основании той информации, которая имеется по 12 регионам, пока еще не очень понятно, каким образом конструировать ставки, вычеты, льготы. А это вопрос может быть вопрос один из самых важнейших».

Вместе с тем, как сообщил замминистра, если правительству удастся в ближайшее время подготовить поправки в законопроект о введении единого налога на недвижимость, то «в этом случае процесс можно запускать», передает РБК.