Call-центр Налоговой службы получил федеральный номер

Управление Федеральной налоговой службы сообщает, что теперь в Call-центр Налоговой службы можно обратиться по номеру федеральной связи 8-800-200-52-02. Услуги связи для жителей Российской Федерации бесплатны.

Call-центр Налоговой службы консультирует граждан по вопросам, связанным с начислением и уплатой имущественного, земельного, транспортного налогов и налога на доходы физических лиц.