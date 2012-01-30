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Call-центр Налоговой службы получил федеральный номер
30 Января 2012, 16:27 | Дальний Восток
Управление Федеральной налоговой службы сообщает, что теперь в Call-центр Налоговой службы можно обратиться по номеру федеральной связи 8-800-200-52-02. Услуги связи для жителей Российской Федерации бесплатны.
Call-центр Налоговой службы консультирует граждан по вопросам, связанным с начислением и уплатой имущественного, земельного, транспортного налогов и налога на доходы физических лиц.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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