Госдума пересмотрит льготы по налогу на имущество физлиц

В Госдуме на рассмотрении находится проект федерального закона № 12242-5 «О внесении изменений в статью 4 Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц».

Документом предлагается признать утратившими силу пункты 1 и 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», устанавливающие льготы для отдельных категорий граждан по налогам на имущество физических лиц.

Кроме того, законопроект закрепляет право на установление льгот по налогу на имущество физлиц только за органами местного самоуправления.