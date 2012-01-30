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В России за неуплату налогов не сажают
Количество осужденных в судах по ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица» Уголовного кодекса снизилось с 1083 в 2009 году до 263 в 2010 году, отчитался судебный департамент при Верховном суде. А реальный тюремный срок по этой статье получил ровно один человек против 19 в 2009 году. Остальные осужденные отделались штрафами, условными сроками или исправительными работами.
Представитель Верховного суда не смог назвать причин снижения. По словам сотрудника центрального аппарата МВД, основная причина - повышение в конце 2009 года размера неуплаченного налога, необходимого для привлечения к уголовной ответственности, в шесть раз - до 600 тыс. рублей (крупный размер, до года тюрьмы) и до 3 млн рублей (особо крупный, до трех лет).
С 2010 года привлеченные в первый раз по этой статье освобождаются от ответственности, если добровольно уплатят недоимку с санкциями.
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