В России за неуплату налогов не сажают

Количество осужденных в судах по ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица» Уголовного кодекса снизилось с 1083 в 2009 году до 263 в 2010 году, отчитался судебный департамент при Верховном суде. А реальный тюремный срок по этой статье получил ровно один человек против 19 в 2009 году. Остальные осужденные отделались штрафами, условными сроками или исправительными работами.

Представитель Верховного суда не смог назвать причин снижения. По словам сотрудника центрального аппарата МВД, основная причина - повышение в конце 2009 года размера неуплаченного налога, необходимого для привлечения к уголовной ответственности, в шесть раз - до 600 тыс. рублей (крупный размер, до года тюрьмы) и до 3 млн рублей (особо крупный, до трех лет).

С 2010 года привлеченные в первый раз по этой статье освобождаются от ответственности, если добровольно уплатят недоимку с санкциями.