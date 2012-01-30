Налоговые поступления в Амурской области выросли на 10%

В Амурской области всего же за январь-июль 2011 года в консолидированный бюджет РФ поступило свыше 17 млрд рублей налогов и сборов, что на 10% выше, чем в соответствующем периоде 2010 года.

При этом, по данным УФНС региона, большая часть общих поступлений в консолидированный бюджет РФ или 37% приходится на НДЛ – около 6,3 млрд рублей.

Также в структуре налоговых поступлений сумма налога на прибыль с организаций приближается к поступлениям налога на доходы физ. лиц – 5,3 млрд рублей. Положительная динамика наблюдается по налогу на добычу полезных ископаемых. Эти сборы увеличились на 56% и составляют 1,1 млрд рублей.

Кроме того, значительный рост также показывают поступления по транспортному налогу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 17% - или 68,1 млн рублей, передает пресс-служба УФНС по Амурской области.