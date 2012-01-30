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Поступления налогов и сборов превысили докризисные показатели
Глава ФНС РФ Михаил Мишустин сообщил на пресс-конференции, что поступления налогов в первом полугодии 2011 г. в реальных цифрах превысили показатели последнего и самого успешного для экономики докризисного периода - первого полугодия 2008 г.
Руководитель ведомства отметил: «Мы посчитали, что бы мы имели сейчас при сценарных условиях первого полугодия 2008 года - средняя стоимость нефти $ 105 за баррель, индекс потребительских цен к 2008 году, изменения налогового законодательства (амортизация была изменена с 10% до 30%). Приведя в соответствие сценарные условия, мы получили превышение в реальных цифрах сборов на 6% по сравнению с январем-июнем 2008 года, что свидетельствует о том, что мы находимся уже выше, чем в предкризисный период».
Михаил Мишустин пояснил, что сборы в январе-июне 2008 года составили 1,704 трлн рублей, а в январе-июне 2011 года - 1,814 трлн руб.
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