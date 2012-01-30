Униформа поможет снизить налог

Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/2/109 от 05.07.2011 приводит разъяснения по вопросу признания для целей налогообложения прибыли организаций расходов на приобретение банком для своих сотрудников фирменной одежды, передаваемой во временное пользование.

Ведомство отмечает, что расходы на приобретение форменной одежды и обуви, свидетельствующей о принадлежности работников к данной организации, которая передается работникам организации во временное пользование и не является амортизируемым имуществом, могут быть учтены в составе материальных расходов.

Такие расходы считаются осуществленными по дате передачи форменной одежды в производство.

В зависимости от перечня прямых расходов, установленного организацией в целях налогообложения, такие суммы признаются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в составе прямых или косвенных расходов соответственно.