Металлолом налогом не обложишь

Согласно подпункту 25 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС реализация лома и отходов черных и цветных металлов.

Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в Налоговом Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК.

Поскольку понятие "лом и отходы черных и цветных металлов" Кодексом не предусмотрено, то при применении вышеуказанного освобождения следует руководствоваться положениями соответствующих федеральных законов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ).

Так, согласно статье 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" лом и отходы цветных или черных металлов - это пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных или черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных или черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Такая позиция содержится в Письме Минфина №03-07-07/32 от 01.07.2011.