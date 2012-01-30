Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Металлолом налогом не обложишь
Согласно подпункту 25 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС реализация лома и отходов черных и цветных металлов.
Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в Налоговом Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК.
Поскольку понятие "лом и отходы черных и цветных металлов" Кодексом не предусмотрено, то при применении вышеуказанного освобождения следует руководствоваться положениями соответствующих федеральных законов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ).
Так, согласно статье 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" лом и отходы цветных или черных металлов - это пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных или черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных или черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.
Такая позиция содержится в Письме Минфина №03-07-07/32 от 01.07.2011.
Новости тематики
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Налоговая взыщет долги в одной инспекции
- При вывозе товаров из России покупателям будут возвращать НДС
- Более 11 млрд рублей поступило в региональные бюджеты Магаданской области с начала года
- По имущественным налогам жители ЕАО задолжали более 30 млн рублей
- Минфин не согласен с предложением Медведева по созданию на Дальнем Востоке офшора
- Правительство готовит льготы для дальневосточников
- Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей
- В новый год с новыми налогами
- Депутаты определят размер госпошлины за регистрацию собственности на недвижимость в составе ПИФа
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела