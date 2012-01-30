Налоговые льготы для ТСЖ могут установить на региональном или местном уровне

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Вопрос о предоставлении налоговых льгот для ТСЖ по уплате налога на имущество организаций и земельному налогу может быть решен соответственно законодательным (представительным) органом субъекта РФ и представительным органом муниципального образования.

Об этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-01-11/3-189 от 29.06.2011.

Ведомство напоминает, что налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а земельный налог является местным налогом.

При этом законодательным (представительным) органам субъектов РФ и представительным органам муниципальных образований НК РФ предоставлено право самостоятельно устанавливать соответственно льготы по налогу на имущество организаций и земельному налогу.