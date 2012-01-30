Минфин не намерен повышать налог на прибыль и НДФЛ

Статс-секретарь, замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, выступая на Российском экономическом и финансовом форуме во Франции, заявил, что Минфин РФ не намерен увеличивать налоги на прибыль и доходы физлиц для компенсации выпадающих доходов от снижения страховых взносов, а намеревается ограничиться увеличением акцизов и НДПИ.

Представитель Минфина, что ведомство в качестве основных источников компенсации выпадающих доходов выбрало повышение акцизов на табак и алкоголь, а также НДПИ на газ, пишет "Клерк.ру".

Сергей Шаталов отметил: «Других резервов у нас для повышения практически нет. Очень не хотелось бы повышать прямые налоги - на прибыль и доходы физических лиц. Совершенно несвоевременно сегодня повышать налог на добавленную стоимость».

Напомним, максимальная ставка страховых взносов в РФ с 2012 года будет снижена с 34% до 30%, а для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сферах, - до 20%.