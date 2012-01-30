Японию восстановят за счет налогоплательщиков

Японии следует повысить налоги, чтобы компенсировать расходы на восстановление инфраструктуры северо-восточных районов страны, разрушенной землетрясением 11 марта 2011 г. и последовавшим за ним цунами.

Соответствующая рекомендация содержится в документах экспертной комиссии правительства Японии, передает Reuters.

Ранее законодатели страны отвергли инициативу властей по удвоению 5%-ставки налога с продаж в целях финансирования мер социальной поддержки населения.

По предварительным подсчетам, затраты на восстановительные работы в пострадавших от стихий областях Японии могут составить около 124 млрд долл., тогда как материальный ущерб от катаклизмов оценивается в $ 209 млрд, сообщает РБК.