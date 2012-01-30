Налоги уже взимают по Интернету

С 14 июня активирован новый сервис Федеральной налоговой службы

Новый сервис избавить налогоплательщиков от необходимости приходить в налоговые инспекции по поводу оплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество.

Как сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин, новшество позволит сэкономить время и заодно сократить штат сотрудников ведомства. В соответствие с российским законодательством, как подчеркнул глава ФНС, комиссия за такие платежи взиматься не будет.

Оплата налогов через Интернет вводится в России впервые. При этом сервис удалось запустить намного раньше запланированного срока. Услуга уже протестирована: трое сотрудников ФНС России уже смогли оплатить свои налоги с использованием новой технологии.

Как поясняется в примечании к сообщению, работоспособность сервиса подтверждена для браузеров Internet Explorer 7, Google Chrome, FireFox 4.0.1, Safari. Для успешной работы в Internet Explorer версий 8 и 9 пользователям необходимо изменить настройку браузера в разделе безопасность («Сценарии» -> «Включить фильтр XSS» -> состояние «Выключено»). Последнее ограничение будет снято в ближайшей версии обновления систем, сообщает Gudok.Ru.

Михаил Мишустин отметил, что технология крайне проста и никаких знаний, кроме своих идентификационных параметров, не требует. Налогоплательщик должен совершить всего несколько простых действий для того, чтобы идентифицировать себя в системе "Сбербанк онлайн", сформировать соответствующие электронные документы на оплату налога и произвести безналичную оплату налогов. Пользователю достаточно выбрать свой банковский счет, с которого будут списаны денежные средства, и подтвердить платеж. По завершении операции налогоплательщик может распечатать чек, подтверждающий оплату, с кодом транзакции.

Первым партнером ФНС в переходе на новые технологии стал Сбербанк. Михаил Мишустин и Герман Греф подписали соглашение о взаимодействии интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС и «Сбербанк онлайн»

Но, по словам главы ФНС, любые банки, которые работают с населением, имеют такую возможность. ФНС заинтересована в том, чтобы к услуге приёма налоговых платежей через Интернет присоединялось как можно большее количество других банков. «Мы подготовили соответствующее соглашение для банков, и, соответственно, по мере готовности банков к таким технологиям, они будут присоединяться к действующему соглашению. Мы за то, чтобы контакт налогового инспектора и, соответственно, налогоплательщика был минимальный, а все возможности были прозрачны и просты», - пояснил глава ведомства.

В настоящее время уже ведутся переговоры о приёме налоговых платежей через Интернет с Внешэкономбанком.

Федеральная налоговая служба вскоре предоставит полностью законченный сервис для налогоплательщика, позволяющий через сеть Интернет зайти в «Личный кабинет», просмотреть свои объекты налогообложения, проверить налоговые расчеты, получить налоговое уведомление и оплатить начисленные суммы налога. Тем самым, полностью отпадает необходимость посещать как почтовое отделение, так и отделение банка для совершения всех необходимых действий.

Как заверил руководитель Федеральной налоговой службы, эта технология в ближайшем будущем будет использоваться и для оплаты оказываемых ФНС России услуг, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причем воспользоваться этим сервисом можно будет и в случае подачи пакета документов традиционным способом на бумаге.

По словам руководителя ФНС Михаила Мишустина, для того, чтобы ведомство перешло на электронный формат сбора налогов, первоначально была создана рабочая группа для обеспечения безопасности данных и их конфиденциальности. При этом усовершенствование форм оплаты налогов на этом не остановится. Михаил Мишустин заметил, что ФНС думает о введении в будущем сервиса по уплате налогов с помощью социальной карты.

Между тем юрист юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов согласился, что проект ФНС и Сбербанка избавит налогоплательщиков от траты времени на очереди. Исключениями могут стать разбирательства по ошибочным квитанциям, сказал он. «Переход на электронную систему оплаты налога совсем не означает, что проблем с ошибками в расчетах по налогу не будет - их по Интернету не решишь, поэтому все равно придется наносить визиты к налоговикам», - констатировал г-н Липатов.

При этом по его словам, оценить все достоинства новой услуги смогут только граждане, без труда ориентирующиеся в высоких технологиях. «Например, в одно время Сбербанк практиковал выдачу пластиковых карт вместо сберегательных книжек для пенсионеров для зачисления пенсий. Однако пожилым людям все равно приходилось выстаивать очереди в кассы, так как интерфейс банкомата был слишком труден для их понимания».

Кроме того, нельзя исключить возникновение проблем технического характера. «Помимо банальных технических сбоев электронной системы могут случиться задержки в обработке информации. Это в свою очередь приведет к тому, что налогоплательщика обвинят в неуплате налога в установленный срок», - заключил он.