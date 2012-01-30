С 2012 года квартиры россиян будут облагаться налогом по рыночной стоимости

Пенсионерам придется переехать из «престижных» районов на окраины

Минэкономразвития объявило, что с 2012 года в 12 регионах налог на недвижимость будет исчисляться, исходя из рыночной цены квартиры.

Сейчас налог рассчитывается от инвентаризационной стоимости жилья – чем старше дом, тем ежегодная плата меньше. Но к концу 2011 года в «экспериментальных» регионах закончится массовая кадастровая оценка недвижимости, что позволит Минэкономики рассчитать налог на новых основаниях.

Такой эксперимент уже проводился в Поволжье, где показал, что он сильнее всего ударит по малообеспеченным гражданам. То есть по пенсионерам с большими «сталинками» в центральных районах городов и их наследникам: сумма налога вырастет в десятки раз. В Белом доме пообещали продумать послабления для малоимущих граждан, однако до сих пор никаких «социальных скидок» Минэкономики законодательно не представило.

С 2012 года в 12 регионах будут изменены принципы сбора налогов на недвижимость и землю, пообещал директор департамента недвижимости Минэкономразвития Андрей Ивакин. Суть нововведения – в расчете налога, исходя не из инвентаризационной, а из рыночной стоимости жилья и земли. Сейчас налог на имущество граждан составляет от 0,1 до 2 процентов, устанавливается муниципалитетами и рассчитывается от инвентаризационной стоимости. То есть, стоимость жилья поставлена в прямое соответствие с годом его постройки. В результате, владелец квартиры в центре крупного города платит за нее сравнительно небольшую сумму только потому, что дом был построен давно и, в соответствии с методологией БТИ, является старым, а значит, не может стоить дорого. В результате большинство жителей РФ платят сравнительно малый налог – из-за того, что устаревший алгоритм расчета стоимости жилья БТИ мало соотносится с таким понятием, как рыночная цена жилья.

К концу текущего года, в 12 регионах, предназначенных для «обкатки» нового фискального метода, завершится массовая кадастровая оценка недвижимости. Это позволит Минэкономики рассчитать ставку нового налога. В дальнейшем Минэкономики предполагает объединить плату за землю и жилые «метры» в единый налог на недвижимость. Пока что это сделать невозможно: у земли и здания могут быть разные собственники. Например, земля может быть государственной, а дом – частным. И заставить домовладельца выкупить участок нельзя. Но единые объекты удобнее с точки зрения гражданского оборота, проще выстроить налоговое администрирование, пояснил Ивакин в комментариях «Российской газете».

По данным министерства, эксперимент будет проводиться в Башкирии и Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Тверской областях.

Эксперимент по введению налога на рыночную стоимость жилья и земли уже проводился в Великом Новгороде и Твери, где выяснилось, что такая фискальная процедура может вынудить жителей старых домов в центрах городов переезжать на окраины, в квартиры и комнаты меньшей площади. Эксперимент показал, что в проигрыше остаются пенсионеры, уже десятки лет владеющие квартирами во внезапно «подорожавших» районах, и их наследники. А в выигрыше – муниципалитеты, которые могут рассчитывать за бесценок приобрести их дома и квартиры, переселив владельцев в «гетто».

В ответ на критику социальных нюансов будущего налога, в Минэкономики пообещали значительно снизить процентную ставку. Однако эксперты по недвижимости заметили, что, несмотря на снижение ставки, итоговый налог все равно вырастет в десятки раз, так как исчисляться он будет от других сумм. Тогда в Белом доме пообещали прописать налоговые вычеты для малообеспеченных категорий граждан, например, нулевую ставку для земельных участков не более 6 соток и квартир не больше 55 квадратных метров, пишет РИА "Новый Регион".



