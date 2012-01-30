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Пособия по беременности не будут облагаться налогом
Пособия по безработице, беременности и родам не будут облагаться подоходным налогом, говорится в распространенном сообщении Минфина РФ.
4 мая появилась информация о том, что с принятием правительственного законопроекта, который вносит поправки в статью 217 Налогового кодекса РФ (о субсидиях, не облагающихся налогом), беременные будут платить по 13% со своих пособий по беременности и родам, что принесет в казну, по оценкам специалистов, 12 миллиардов рублей. Согласно предложенной правительством новой редакции кодекса именно эти пособия исключаются из перечня выплат, не облагающихся налогом.
В Минфине указывают, что сейчас в соответствии с НК «не подлежат обложению (освобождаются от налогообложения) налогом на доходы физических лиц государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством».
«При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности и родам», - подчеркивают в министерстве.
Как поясняют в Минфине, правительственный законопроект, направленный на улучшение системы освобождения различных видов доходов граждан от налогообложения, предлагает пункт 1 статьи 217 НК изложить в новой редакции, сообщает «Российская газета».
«Эта редакция предусматривает освобождение от налогообложения государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также ежемесячных компенсационных выплат, назначаемых и выплачиваемых физическим лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, пособия по безработице, социального пособия на погребение или возмещения стоимости услуг по погребению», - говорится в пресс-релизе.
В Минфине отмечают, что на основании новой редакции «комментаторами был сделан неверный вывод о том, что граждане, не имеющие детей (то есть беременные женщины), после введения в действие законопроекта лишатся имеющихся льгот».
Министерство обращает внимание на то обстоятельство, что в соответствии с законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» к таким пособиям отнесены пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
«С учетом изложенного принятие внесенного правительством РФ законопроекта приведет к тому, что все вышеназванные пособия будут освобождены от налогообложения. Таким образом, представленный правительством РФ законопроект не только не предусматривает введения налога на пособия по беременности и родам, а напротив, расширяет перечень выплат гражданам, имеющим детей, освобождаемых от налогообложения, по сравнению с действующей редакцией Налогового кодекса», - уверены в Минфине.
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