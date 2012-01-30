Буш кинул россиян?

2 декабря доллар перевалил через отметку 28 руб. и продолжает падать. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 4-6 декабря, составил 27,93 руб./$, снизившись на 7 копеек к предыдущему значению. При этом минимальные сделки на ЕТС заключались по цене 27,91 руб. за доллар.

Таким образом, за последнюю неделю американская валюта обесценилась на 34 копейки. 2 декабря Центробанк попытался стабилизировать курс доллара, но уже на следующий день присутствие Банка России на торгах не замечено. При этом, по словам дилеров, активность продавцов в пятницу заметно снизилась, о чем свидетельствуют невысокие объемы торгов. Даже в отсутствие Банка России курс доллара на ЕТС не опускается ниже отметки 27,91 руб./$. С одной стороны, Центробанк снизил процент обязательной продажи валютной выручки до 10%, с другой - охлаждению интереса к продаже долларов могло способствовать резкое падение цен на нефть (за последние два дня "черное золото" подешевело более чем на $ 6), а также стабилизация американской валюты на мировом рынке.

Падение доллара к европейской валюте, продолжавшееся семь недель подряд, приостановилось после достижения очередного исторического минимума - 1,3385 $/Э. По отношению к японской иене 2 декабря доллар достиг минимальной отметки с января 2000 г. - 101,83 $/Y. Как отразится на России падение доллара и укрепление рубля?

Сброс долларов может начаться весной

Конечно, укрепление рубля поможет дедолларизации экономики России. Но если оно продолжится в течение полугода, население может начать массированные продажи валюты, как это было в конце 2003 - начале 2004 гг.

На прошлой неделе Центральный банк опубликовал данные по купле-продаже наличной валюты и ввозу-вывозу валюты уполномоченными банками за первые три квартала этого года. Как оказалось, в сентябре покупки наличной валюты более чем вдвое превышали продажи. А ввоз наличной валюты превысил вывоз почти в 10 раз. Но это связано как с сезонным ростом спроса на валюту в период заграничных отпусков, так и с банковским кризисом этого лета, когда доверие граждан к рублевым банковским вкладам резко упало.

Впрочем, есть основания полагать, что, после того как в октябре-ноябре рубль стал стремительно укрепляться, отношение россиян к иностранной валюте может измениться. Пока от банков поступает противоречивая информация. Одни утверждают, что клиентские покупки валюты превышают продажи в 10 раз. Другие, напротив, говорят о том, что клиенты в основном "сдают валюту", а покупают ее неохотно.

Эксперты полагают, что, пока население не убедится в том, что период укрепления рубля наступил "всерьез и надолго", покупки валюты будут по-прежнему превышать продажи. Однако если в течение полугода время "сильного рубля" не закончится, мы можем стать свидетелями "дедолларизации" сбережений, которая уже происходила на фоне укрепления рубля в конце 2003 - начале 2004 гг.

Это могло бы начаться уже сегодня, если б "неатипичный" III квартал. Пик спроса на валюту в III квартале эксперты объясняют ростом курса доллара, сезонными факторами, ростом доходов населения и последствиями банковского кризиса. Июнь и июль были нестандартными месяцами, так как были якобы проблемы в банковском секторе. Тогда граждане выстраивались в очереди в обменные пункты и на снятие денег со счетов. Поэтому довольно большие объемы валюты были ввезены для того, чтобы выдать все требуемые деньги населению и сбить панику, - считают эксперты RBC daily. - Тем более с апреля по июнь был приличный рост курса доллара. У банков и населения сложилось ожидание дальнейшего ослабления рубля. Вторая причина - сезонность, нужда в валюте для поездок за рубеж в августе- сентябре. Третья - рост реальных доходов россиян в 2004 г.

Досье Согласно данным ЦБ, в сентябре население купило у банков валюты на $ 3,336 млрд, а продало почти вдвое меньше -$ 1,634 млрд. Впрочем, сальдо купли-продажи валюты несколько меньше, чем рекордная величина $ 3,76 млрд в июле. Данные по ввозу- вывозу наличной валюты банками выглядят еще более впечатляюще. В сентябре банки ввезли американской валюты на сумму $ 1,396 млрд, евро - на $ 183,5 млн, а вывезли лишь -$ 152 млн и $ 10,2 млн соответственно или почти в 10 раз меньше.

Затяжная болезнь

Однако в октябре-ноябре же все факторы играли против доллара: курс американской валюты к рублю падал, а сезонные факторы исчерпали свое влияние. Информация о состоянии рынка наличной валюты на текущий момент довольно противоречивая. Одни банки утверждают, что покупки превышают продажи в 10 раз, другие - наоборот. В целом эксперты склоняются к мысли, что спрос на доллары пока сохраняется, несмотря ни на что, хотя и прогнозируют постепенное "охлаждение" интереса к нему. Однако по общему мнению, любовь россиян к валюте будет "проходить" еще долго.

Большое количество рублей, которое мы видели в последние полгода, поднимает вопрос: куда эти рубли девать? Как показывает практика, в рублях деньги держать выгоднее. Но психологически доллар и евро остаются валютами накопления. Население покупает доллары, то же самое делают и те, кто занимается бизнесом, и те, у кого появляются свободные средства. Это отчасти происходит потому, что есть определенная финансовая неграмотность населения, да и юридических лиц: о многих инструментах они просто не знают. По оценке некоторых экспертов, сохранение нынешних тенденций на валютном рынке (ослабления доллара к рублю) может привести к повторению массовых продаж валюты через несколько месяцев.

Да, возможен сезонный спрос на валюту и рост курса доллара в связи с зарубежными поездками в декабре. При этом ставки по рублевым депозитам сейчас привлекательнее валютных, и интерес россиян к рублевым сбережениям будет расти. Но доллар все-таки не вышел из оборота, и, хотим мы того или нет, он остается платежным средством во многих сделках между физическими лицами. И только если укрепление рубля будет продолжаться, например, полгода и достигнет хотя бы 5-8%, это будет сигналом к тому, чтобы не вкладывать свои активы в валюту.

"Золотой Рог".