Финансовый налог на всё

Мировой финансовый рынок сильно раздражает регуляторов своими размерами и практически бесконтрольностью. Чтобы хоть как-то умерить его спекулятивные аппетиты, вновь было предложено ввести налог на все финансовые операции в мире.

Идею попытались возродить в Управлении финансовых услуг Великобритании. Британский финансовый регулятор попытался возродить идею введения глобального налога на банки.

Председатель совета директоров Управления финансовых услуг (FSA) Адэр ТЕРНЕР в интервью журналу Prospect поделился своими мыслями, как оградить мировую экономику от повторения экономического коллапса в последующие 5-10 лет. Самое главное, по его мнению, это восстановить глобальное регулирование финансовой системы.

Некоторые ее элементы в виде всевозможных деривативов, частично торговля акциями и управление активами вышли "за социально разумные рамки". Одним из отрезвляющих факторов могло бы стать введение налога на операции финсектора, считает А.Тернер.

Ассоциация британских банков ответила на предложения Тернера в том смысле, что они представляют угрозу для финансовой индустрии в Лондоне, сообщает агентство Bloomberg. Но мысли А.Тернера вряд ли получат реальное воплощение, по крайней мере в обозримом будущем. Пока они могут разве что поднять еще одну волну обсуждения вопросов ужесточения регулирования финрынков.

Минфин Великобритании уже ответило Тернеру, отметив, что министерство регулирует вопросы налогообложения, а не FSA. В самой FSA открестились от слов А.Тернера, заявив, что это его личное мнение.

Не обошли похожие налоговые фантазии и Россию. Федеральная налоговая служба РФ в самый разгар кризиса предложила ввести налог на финансовые операции в размере аж 0,5%. Дополнительные доходы от этого налога в федеральный бюджет оценивались службой в 400 млрд рублей. Как пояснял глава ФНС Михаил МОКРЕЦОВ, налог предлагалось ввести "временно, на период кризиса" и только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Такой налог, как указывалось в документах ФНС, применяется в развивающихся экономиках с большой зависимостью доходов от цен на мировых сырьевых рынках - Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Перу. Он используется "как инструмент денежно-кредитной политики государства путем установления различных ставок, регулирующих валютные операции, стимулирующих инвестиции, сбережения и т.п. Кроме того, снижает объем мнимых банковских операций.

Предложения налоговиков не вдохновили ни российский Минфин, ни администрацию президента. Его тогда раскритиковал помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ, будучи уверен, что вводить такой налог не нужно. Он отмечал, что предложение ФСН похоже на налог Тобина, идея которого была озвучена лет 30 назад. "Этот налог связан с многими рисками и проблемами", - говорил А. Дворкович.

"Золотой Рог".