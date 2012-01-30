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Не заплатили налоги первый раз? Минфин вас простит
30 Января 2012, 18:13 | Дальний Восток
Минфин опубликовал отзыв на предложения депутатов Госдумы облегчить наказание за неуплату налогов: Минфин будет прощать впервые не заплативших налоги.
Группа единороссов предложила освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые не заплативших налоги, а также погасивших недоимку, пени и штрафы до окончания предварительного расследования по делу. Кроме того, в проекте значительно увеличиваются суммы налогов, за неуплату которых наступает уголовная ответственность. Между тем в Минфине отметили: депутаты не учли, что недоимка может быть выявлена и без проведения налоговой проверки.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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