Не заплатили налоги первый раз? Минфин вас простит

Минфин опубликовал отзыв на предложения депутатов Госдумы облегчить наказание за неуплату налогов: Минфин будет прощать впервые не заплативших налоги.

Группа единороссов предложила освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые не заплативших налоги, а также погасивших недоимку, пени и штрафы до окончания предварительного расследования по делу. Кроме того, в проекте значительно увеличиваются суммы налогов, за неуплату которых наступает уголовная ответственность. Между тем в Минфине отметили: депутаты не учли, что недоимка может быть выявлена и без проведения налоговой проверки.

"Золотой Рог".