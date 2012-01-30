Налоги и сборы хотят снимать с зарплатных карточек должников

Неуплаченные налоги и сборы, а также пени за просроченные штрафы могут начать снимать напрямую с банковских счетов должников. Такой законопроект Верховный суд внес на рассмотрение Госдумы.

Если поправки будут приняты, обязанность граждан по выплате просроченных налогов будет исполняться в принудительном порядке, то есть эти средства будут списываться со счета должника в банке. При этом налоговый орган вправе сам направить в банк решение о списании со счета должника необходимой суммы. Если на счете должника в банке недостаточно средств, то недостающие деньги могут быть взысканы из другого имущества, сообщает РИА "Новости". Сначала долг будет взыскиваться с банковского счета, потом, в случае нехватки денег на счете, с наличных денег должника, затем с имущества.

"Золотой Рог".