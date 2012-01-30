Налоговые крупноплательщики

Выяснить, какие же предприятия сегодня относятся к ведению МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю, оказалось не сложно.

Та самая заветная аббревиатура КПП (код причины постановки) раскрывает для людей сведущих вполне легальный "секрет фирмы". 254250001 - такой код указывают в своих официальных реквизитах, в том числе в сети Интернет, более 25 предприятий Приморья. Признак отнесения организации к крупнейшему налогоплательщику содержится в пятом и шестом знаках КПП, имеющих значение 50. А значит, они являются крупнейшими налогоплательщиками, кормильцами края, донорами бюджета.

Досье Благодаря пресловутому КПП нам удалось идентифицировать в ряду крупнейших налогоплательщиков Приморья: ООО "Тойота Центр Цуссе", ОАО "Спасскцемент", ЗАО МАК "Трансфес", ООО "Владивостокский контейнерный терминал", "Приморское агентство авиационных компаний" ("Билетур"), ОАО "Приморавтотранс", ЗАО "Саммит Моторс".

В Приморье в качестве крупнейших налогоплательщиков по-прежнему зарегистрированы ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Приморскуголь", ОАО "БАМР", ОАО "Находкинский морской торговый порт", ОАО "Владивосток-Авиа", ОАО "ПМП", ОАО "Тернейлес", ОАО ГМК "Дальполиметалл" и т.д.

Надо сказать, что межрайонные налоговые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам - продукт вполне эксклюзивный. В Приморье он был создан в бытность руководителем Управления МНС России по Приморскому краю Тамары БУТОВОЙ, наверное, одного из самых эффективных государственных налоговых менеджеров высшего звена не только на Дальнем Востоке, но и в России. Очевидцы рассказывают, что ее доклады на совещаниях в правительстве порой предшествовали выступлениям самого Анатолия ЧУБАЙСА.

Итак, в 2001 г., Министерство по налогам и сборам (ныне ФНС России) приняло решение о создании крупнейшей налоговой инспекции в Приморье. Аналогичные инспекции существуют лишь в 10 российских регионах. Ближайшая к нам расположена в Якутске и в сибирском Иркутске.

Крупнейшие доходы

О том, что предприятие становится крупнейшим налогоплательщиком, его собственник или руководство узнает в тот момент, когда в показателях финансово-экономической деятельности появятся цифры в миллиардах рублей (конечно, официально задекларированных и уплаченных). Помимо численности и других параметров, важнейшими, на наш взгляд, являются следующие.

Как только суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов с учетом зачета по налогу на добавленную стоимость по внутренним оборотам превысит 50 млн руб., а также объем выручки от продажи товаров и операционных доходов - 10 млрд руб., предприятию прямая дорога в крупнейшие налогоплательщики.

Относить налогоплательщика к категории крупнейших начали с 2000г. Интересно, что даже если организация выпадает из списка крупнейших, еще три года она будет официально числиться в их ряду (Приказ МНС России от 16 апреля 2004 года № САЭ/290@).

В последние 3 года наблюдается тенденция передачи крупнейших налогоплательщиков Приморья в Москву, Санкт-Петербург и к нашим соседям, в Хабаровский край и Якутию.

ОАО "Восточный Порт" еще в 2007 г. передано на налоговое администрирование в Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам России №7 по г. Москва. Кстати, с 2007 г. (Письмо ФНС от 06.04.2007 г. № ММ-3-15/206@) наш арсеньевский "Прогресс", который по всем параметрам является крупнейшим, теперь стоит на дополнительном учете именно в Санкт-Петербурге, в МРИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10, специализация которой крупнейшие оборонные предприятия, о чем свидетельствует все тот же КПП. ОАО "ДВМП" еще в 2004 г. также переведено на учет в Москву.

Сложно не заметить, что главной целью по выводу крупнейших предприятий из-под ока местных налоговых инспекций - это попытка отдалить налогоплательщиков от местных мытарей. Дома и стены согревают, с местным инспектором и договориться проще. Хотя как сказать, вполне возможно, что мздоимство возросло в кратном размере. Москва, Петербург - это все-таки другие цены "откатов". На этом вопросе государство также решило поставить крест, введя повальную обязанность направлять отчетность исключительно в электронном виде. Возможность, так сказать, "послать (всю отчетность) по факсу", появилась у всех желающих. А для крупнейших налогоплательщиков это какая ни есть обязанность (абз. 4 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Реорганизация крупных предприятий последних лет уводит их из Приморского края в столицу ДФО, а значит, в Хабаровск, а то и сразу в Москву.

Так РАО "ЕЭС" провело реорганизацию целого ряда предприятий. В итоге в федеральном округе осталось три компании, связанных с энергетикой: сбытовая, производящая и сетевая.

Все они, в том числе ЛуТЭК, ушли как налогоплательщики из Приморского края. Одно небольшое железнодорожное депо, находящееся в Приморье, может платить за один только единый социальный налог 3 млн руб. в месяц, что же говорить о крупных подразделениях железной дороги, например, об Уссурийском депо. Но все они в соответствии с произведенными структурными изменениями уплачивают теперь налоги от головного предприятия, а значит, все деньги уходят в Хабаровский край или в центр.

В Приморье остаются лишь немногочисленные местные и региональные налоги. А налог на прибыль, один из собираемых платежей, пополняет бюджеты и без того не бедствующих федеральных столиц.

"Золотой Рог".