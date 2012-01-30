Вклады в рублях теперь не подлежат налогообложению

С 1 января 2009 года не подлежат налогообложению вклады в рублях, ставки по которым укладываются в формулу "ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5 процентных пунктов".

Теперь вкладчик получит от банка ровно тот доход, который обещан в рекламе, без "скидки" на налог. Учитывая это, все рублевые вклады в Азиатско-Тихоокеанском банке на сегодняшний день не подлежат налогообложению. Как и прежде, не подлежат налогообложению проценты по вкладам в долларах и евро (а также в валютах других стран) в пределах 9% годовых.

"Золотой Рог".