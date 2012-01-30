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Ради выплат будущие мамы готовы перехитрить природу
В конце 2006 года российские депутаты приняли в окончательном чтении закон о так называемом материнском капитале. Как оказалось, нечто подобное в уходящем году было принято и в Германии.
"Родительские деньги", или "материнский капитал", в Германии и России по-разному назвали пособия, выплачиваемые на детей.
Но в обоих случаях названа одна и та же точка отсчета - 1 января 2007 года. Речь идет о приличных деньгах, на которые можно будет облегчить жизнь семьи после рождения ребенка. На что готовы пойти будущие мамы, чтобы их малыш появился на свет 1 января, а не 31 декабря?
Можно ли отсрочить появление ребенка на свет? Как ни странно, такой вопрос волнует не только российских женщин, собирающихся рожать второго ребенка под Новый год.
В таком же подвешенном состоянии находятся и германские дамы, ожидающие появления младенцев после рождественских праздников. У них есть аналогичный повод для беспокойства, пишет T-online.de.
По нынешнему германскому законодательству, на детей, рожденных по 31 декабря 2006 года включительно, государством выплачивается пособие в размере 300, максимум, 450 евро в месяц.
Но если ребенок родится сразу после полуночи в Новом году, то размер "родительского пособия" может взлететь на невиданную ранее высоту и достичь 67% заработка. Заманчиво?
Заманчиво настолько, что президент профсоюза гинекологов ФРГ Кристиан АЛБРИНГ предупреждает о том, что врачи в игры, в ходе которых могут пострадать дети, не играют. Он напоминает, что магнезия, например, будет опасна, если принимать ее без присмотра врача, она достаточно медленно усваивается печенью. Это может означать проблемы при родах и необходимость применения щипцов, вакуума или кесарева сечения.
По статистике, только 3-5% новорожденных появляется на свет "вовремя", в срок, который рассчитали врачи. Поэтому "главный германский гинеколог" считает, что вместо того, чтобы принимать медикаменты, женщины могут отодвинуть срок родов с помощью пары простых уловок. Главная из которых - это абсолютный покой. Разрешается только лежать и читать.
Насколько велик ажиотаж в России? 250 тысяч рублей, конечно, не 25 тысяч евро, но их хватит не только на подгузники. По словам доктора медицинских наук ГУ НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН Ольги ПУСТОТИНОЙ, если предполагаемая дата родов приходится на канун Нового года, то врачи стараются, чтобы малыш появился на свет до того, как начнутся затяжные праздники, когда работают только дежурные бригады. Делается это в интересах мамы и ребенка. Ведь до наступления Нового года есть возможность проконсультироваться со специалистами.
"В нынешнем году есть случаи, когда беременные, у которых срок приходится как раз на 31 декабря, советовались с врачом, есть ли возможность чуть-чуть перехитрить природу, - рассказывает Пустотина. - В таких ситуациях можно попробовать продлить беременность на день - два, все зависит от состояния здоровья будущей мамы и ее ребенка".
Впрочем, для любящих родителей наверняка не очень важно, когда именно родится ребенок. Тем более что деток, которые родились в новогоднюю ночь в России, запланировали гораздо раньше, чем появились новости о "материнском капитале".
"Золотой Рог".
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