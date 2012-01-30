Россияне разбогатеют на 13 процентов

На встрече Владимира ПУТИНА с министрами глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ похвастался президенту о том, что в этом году россияне разбогатеют как никогда.

По итогам этого года доходы наших граждан, как заявил глава МЭРТ, вырастут сразу на 12,7%. Как утверждают эксперты, методика Росстата, на которую опирался министр, не учитывает многих факторов, в том числе зарплат в конвертах, однако их расчеты практически не отличаются от расчетов Грефа.

Правительство, стараясь справиться с задачей номер один - удержать инфляцию любой ценой, не забывает о том, что через два года ему отчитываться по результатам своей борьбы с бедностью. Как известно, руководство страны потребовало снизить к 2008 году количество тех, кто едва сводит концы с концами, до 10-12% от общей численности населения.

На днях Герман Греф отрапортовал главе государства, как чиновники справляются с поставленной задачей. "В сентябре непредсказуемо хорошие показатели дал рост доходов населения, - заявил Герман Греф, - зарплата выросла на 13,6%, а за девять месяцев рост зарплаты составил 12,8%. Доходы населения в сентябре увеличились на 10,1%, а за девять месяцев - на 11,8%". По итогам этого года доходы населения вырастут, по прогнозам Грефа, на 12,7%, в то время как в прошлом году рост составил 9,3%.

Стоит напомнить, что при подсчетах доходов граждан учитывается как размер зарплат, выплачиваемых в частном секторе, так и величина зарплат бюджетников, пенсий, стипендий и других социальных выплат. "В последнее время компании стараются повышать зарплаты для того, чтобы привлечь на работу профессиональных сотрудников", - отмечает ведущий научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Однако возросшую "доходность" населения эксперты связывают прежде всего с индексацией заработков и социальных пособий, выплачиваемых государством.

Только в мае этого года все бюджетники получили прибавку к своей заработной плате в связи с "удорожанием" МРОТ с 800 до 1110 руб. В следующем году правительство обещало повысить эту величину до 2000 руб. "Повышение зарплаты в государственном секторе происходит за счет эффекта низкой базы, - поясняет ведущий аналитик ИК "Максвелл Капитал" Алексей ВОРОБЬЕВ. - Если в частном секторе зарплаты всегда были конкурентоспособными, то в государственном они отставали в разы. Сейчас власти стараются наверстать упущенное".

"Золотой Рог".