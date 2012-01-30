Рубль со знаком

Обидно получается: у самых уважаемых валют есть свои графические обозначения, а у рубля - нет. В Госдуме решили: терпеть такую несправедливость, особенно накануне вступления России в ВТО, нельзя. Закон о графическом изображении рубля, принятый Госдумой в окончательном чтении 26 мая, 2 июня одобрен Советом Федерации. Соответствующие поправки вносятся в статью 4 закона "О Центральном банке РФ (Банке России)". Согласно поправке указанная статья дополняется положением о том, что рубль имеет графическое изображение в виде знака.

Утверждаться графическое изображение рубля будет в установленном законом порядке - Центральным банком России. Стоит отметить, что выбор предстоит непростой: уже сейчас разработано более 100 вариантов изображения российского дензнака. Энтузиасты завалили Госдуму графическими изображениями национальной валюты. Прошел и "всенародный" конкурс, победители и участники единодушны в том, что свой знак рублю нужен. Депутатские симпатии были на стороне двух букв "Р", смотрящих в разные стороны. В этом якобы видится аналогия с российским орлом, стало быть, "преемственность" или идентичность в символике. Но больше всего разносмотрящие "Р" похожи на русское "Ф".

Но есть резоны против использования "арсенала" кириллицы в целом. Понятно, кириллица - это патриотично, но все известные символы мировых валют представляют собой стилизацию латинских букв. И еще одна особенность: буквы в "чистом" виде при обозначении валют не используются, они как-то дополняются, группируются, стилизуются, но чаще перечеркиваются.

Латиница в данной ситуации показывает свой интеграционный и коммуникативный потенциал. Во всех широко используемых языках слово "рубль" начинается именно с буквы "r": английские rouble, ruble, немецкий Rubel, испанский и итальянский rublo, французский le rouble, датский roebel. " А для "внутреннего употребления" можно использовать те же "руб" или "РР" (версия ЦБ РФ). Японцы, например, пользуются "дома" специальным иероглифом, но для международного общения употребляется знак в привычной латинской конфигурации.

На конкурсе "Знак рубля", проведенном ИД "Коммерсант" и Профессиональным клубом дизайнеров-графиков "Портфилио", из 1000 вариантов выбрано шесть финалистов.

"Золотой Рог".