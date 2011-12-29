ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ZRPRESS. Председателем Дальневосточного банка Сбербанка России назначен Евгений Титов, занимавший до настоящего времени должность заместителя директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России.

Он сменил на этой должности Валерия Пытнева, руководившего банком последние восемь лет. Валерий Пытнев продолжит работу в банке в качестве советника председателя.

Евгений Викторович Титов родился в 1970 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, Белгородскую академию потребительской кооперации, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В Сбербанке работает с 1993 года. В 2007 – 2010 гг. – заместитель Председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России. С января 2011 года по 29 декабря 2011 года – заместитель директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России, руководитель стратегической программы переформатирования сети подразделения банка. 29 декабря 2011 года приказом Президента, Председателя Правления Сбербанка России Германа Грефа назначен председателем Дальневосточного банка Сбербанка России, сообщает Александр Базиян, Управление общественных связей Сбербанка России.

«Дальневосточный банк – крупнейший банк Дальнего Востока, играющий ключевую роль в реализации масштабных экономических и социальных проектов на территории региона, – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Опыт Евгения Титова в реализации масштабной программы переформатирования сети отделений Сбербанка и построении новой, максимально ориентированной на клиента модели банковского бизнеса поможет Дальневосточному банку выйти на новый уровень развития».

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