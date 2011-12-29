Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка России назначен Евгений Титов
ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ZRPRESS. Председателем Дальневосточного банка Сбербанка России назначен Евгений Титов, занимавший до настоящего времени должность заместителя директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России.
Он сменил на этой должности Валерия Пытнева, руководившего банком последние восемь лет. Валерий Пытнев продолжит работу в банке в качестве советника председателя.
Евгений Викторович Титов родился в 1970 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, Белгородскую академию потребительской кооперации, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В Сбербанке работает с 1993 года. В 2007 – 2010 гг. – заместитель Председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России. С января 2011 года по 29 декабря 2011 года – заместитель директора Управления по работе с филиалами Сбербанка России, руководитель стратегической программы переформатирования сети подразделения банка. 29 декабря 2011 года приказом Президента, Председателя Правления Сбербанка России Германа Грефа назначен председателем Дальневосточного банка Сбербанка России, сообщает Александр Базиян, Управление общественных связей Сбербанка России.
«Дальневосточный банк – крупнейший банк Дальнего Востока, играющий ключевую роль в реализации масштабных экономических и социальных проектов на территории региона, – отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Опыт Евгения Титова в реализации масштабной программы переформатирования сети отделений Сбербанка и построении новой, максимально ориентированной на клиента модели банковского бизнеса поможет Дальневосточному банку выйти на новый уровень развития».
Досье: ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт банка – www.sberbank.ru
Новости тематики
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
Новости раздела
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле