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Деньги, выделенные на развитие аэропортов Дальнего Востока, растворились
Об этом сообщил полпред президента Юрий Трутнев
Большую часть бюджетных средств, выделенных на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, в итоге направили на другие цели, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».
По его словам, из выделенных в 2013 году на эти цели 106,1 млрд руб. «более 64 млрд руб. просто пропали». Трутнев отметил, что из-за долгих экспертиз «деньги перераспределились, аэропорты не были построены».
«Минтранс сегодня докладывал, что делает все возможное в рамках финансирования. Но это не так», — добавил он. Трутнев добавил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить доклад с предложением наказать виновных.
Ранее полпред оценил создание инфраструктуры для развития Дальнего Востока в 232 млрд руб.
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