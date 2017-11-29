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Деньги, выделенные на развитие аэропортов Дальнего Востока, растворились

29 Ноября 2017, 09:30 | Дальний Восток

Об этом сообщил полпред президента Юрий Трутнев

Большую часть бюджетных средств, выделенных на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, в итоге направили на другие цели, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».

По его словам, из выделенных в 2013 году на эти цели 106,1 млрд руб. «более 64 млрд руб. просто пропали». Трутнев отметил, что из-за долгих экспертиз «деньги перераспределились, аэропорты не были построены».

«Минтранс сегодня докладывал, что делает все возможное в рамках финансирования. Но это не так», — добавил он. Трутнев добавил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить доклад с предложением наказать виновных.

Ранее полпред оценил создание инфраструктуры для развития Дальнего Востока в 232 млрд руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: полпред  самолет  реконструкция  инфраструктура  правительство  Трутнев  аэропорт  строительства  ДФО  медведев 






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