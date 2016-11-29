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Сбербанк профинансирует сельскохозяйственную отрасль Амурской области на 16,3 млн рублей

29 Ноября 2016, 11:10 | Дальний Восток

Дальневосточный Сбербанк в рамках участия в кредитной программе Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства)   выдал кредит  на обновление сельскохозяйственной техники и оборудования  Крестьянскому хозяйству в Свободненском районе, пишет Деловая газета "Золотой Рог". 

Компания получила в Сбербанке  финансирование на сумму 16,3 млн рублей под 10,6 % годовых. Заем  позволит  крупному амурскому аграрию обновить парк уборочной техники, и, тем самым, увеличить посевные площади, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Сбербанк присоединился  к государственной программе с момента ее запуска, в середине 2015 года. Программа подразумевает льготное финансирование бизнеса в приоритетных отраслях. Одной из важнейших задач Корпорации является обеспечение субъектов предпринимательства доступными кредитными ресурсами. Благовещенское отделение одним из первых начало выдавать кредиты по программе МСП, в текущем году в области заключено две  подобных сделки на 11 млн и 102 млн.

«На сегодняшний день государственная программа  кредитования субъектов малого и среднего бизнеса - это один из эффективных  инструментов финансовой поддержки. В непростых экономических условиях она позволяет  банку инвестировать в перспективные проекты, и, по сути, дает шанс тем предпринимателям, которые видят в сложные времена пути для роста. В настроениях  бизнеса уже заметны изменения. Ведущие финансовые  индексы  доверия клиентов зафиксировали рост  позитивных оценок  ситуации с доступностью банковских средств», - отмечает Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  сельское хозяйство 






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