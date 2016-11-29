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Сбербанк профинансирует сельскохозяйственную отрасль Амурской области на 16,3 млн рублей
Дальневосточный Сбербанк в рамках участия в кредитной программе Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства) выдал кредит на обновление сельскохозяйственной техники и оборудования Крестьянскому хозяйству в Свободненском районе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Компания получила в Сбербанке финансирование на сумму 16,3 млн рублей под 10,6 % годовых. Заем позволит крупному амурскому аграрию обновить парк уборочной техники, и, тем самым, увеличить посевные площади, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Сбербанк присоединился к государственной программе с момента ее запуска, в середине 2015 года. Программа подразумевает льготное финансирование бизнеса в приоритетных отраслях. Одной из важнейших задач Корпорации является обеспечение субъектов предпринимательства доступными кредитными ресурсами. Благовещенское отделение одним из первых начало выдавать кредиты по программе МСП, в текущем году в области заключено две подобных сделки на 11 млн и 102 млн.
«На сегодняшний день государственная программа кредитования субъектов малого и среднего бизнеса - это один из эффективных инструментов финансовой поддержки. В непростых экономических условиях она позволяет банку инвестировать в перспективные проекты, и, по сути, дает шанс тем предпринимателям, которые видят в сложные времена пути для роста. В настроениях бизнеса уже заметны изменения. Ведущие финансовые индексы доверия клиентов зафиксировали рост позитивных оценок ситуации с доступностью банковских средств», - отмечает Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
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