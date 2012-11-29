Малый бизнес Дальнего Востока в своем развитии все больше полагается на кредиты банков

Более 126 млрд рублей коммерческие банки ДФО предоставили на развитие малого предпринимательства в 2012 году. Это 4% от средств, направляемых на кредитование малого бизнеса на общероссийском уровне. В масштабах страны цифра действительно глобальна – 3,2 трлн рублей.

Приморские банки задают тон

Объемы кредитования субъектов малого предпринимательства за последние годы ощутимо выросли. С января по июль 2012 года малый бизнес Дальнего Востока направил в дело на 31% кредитных средств больше, чем за аналогичный период 2010 года. Именно в Приморье федеральные и местные банки достигли колоссальных выдач за посткризисные годы – 53,5 млрд рублей в общей сложности получили малые предприятия и индивидуальные предприниматели от кредитных организаций в течение нынешнего года.

Хабаровские бизнесмены располагали меньшей суммой кредитов – около 25 млрд рублей, якутяне получили в виде кредитных ресурсов примерно 15,4 млрд рублей, амурское сообщество предпринимателей – около 9 млрд рублей (данные www.cbr.ru на 1 июля 2012 года). Превалирующая доля кредитных средств для малого бизнеса ДФО, исключая Приморье, поступила со счетов федеральных банков.

Максимальные суммы в процентном соотношении на долю индивидуальных предпринимателей направляли федеральные банки на Чукотке и в Еврейской автономной области – 54% от всего объема выдач (региональные кредитные организации ликвидированы).

Около 40-44 % от всего объема кредитных средств для малого бизнеса, выданных с января по июль 2012 года, было адресовано индивидуальным предпринимателям Амурской и Сахалинской областей. Вилка 17-22% оказалась достаточной для ПБОЮЛ (предпринимателей без образования юридического лица) в Хабаровском крае, Магаданской области и Якутии. Менее всего получили в этот период кредитных ресурсов деловые люди (ПБОЮЛ) из Магадана – 15% от общего объема кредитов малому бизнесу и Приморья – 12%.

Досье "ДК"

Объемы кредитования малого бизнеса региональными банками на 1.07.2012 года (млн руб.):

Амурская область – 371;

Камчатский край – 2665;

Приморский край – 29981;

Сахалинская область – 3085;

Хабаровский край – 12358;

Республика Саха (Якутия) – 2809.

Уровень активности приморских банков в этом направлении значительно превосходит таковой в других субъектах ДФО. Более того, средства, которые адресуют коммерческие банки Приморья на кредитование малого бизнеса, значительно превышают суммы, направляемые в сектор МСБ (малый и средний бизнес) края федеральными банками: 29981 млн рублей и 18941 млн рублей соответственно.

Торгуют все

Статистика свидетельствует: торговый ориентир дальневосточного бизнесмена средней руки переломить за последние годы так и не удалось. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования оказались самыми активными потребителями кредитных ресурсов. 50879 млн рублей с января по июнь 2012 года включительно направлено коммерческими банками, входящими в тридцатку крупнейших, на поддержание этого сектора экономики Дальнего Востока.

Кредитование малого бизнеса в части производства и распределения электроэнергии, газа и воды оказалось востребованным в ДФО во вторую очередь, 25 млрд рублей – общая сумма выданных кредитов (Якутии – 12,5 млрд рублей, Хабаровский край – 4 млрд, Приморье -3,8 млрд рублей.

Строительство также оказалось активно кредитуемой отраслью (23,8 млрд рублей) даже с поправкой на высокие риски, которые отмечает большинство специалистов банковского сектора, мотивируя отказы в кредитах. Тем не менее малый бизнес Хабаровская края демонстрирует завидные темпы в освоении кредитных средств – 11,5 млрд рублей, с большим отрывом за ним следуют небольшие строительные компании из Приморского края и Амурской области (примерно по 4,2 млрд рублей) и далее Якутии и Сахалинской области (по 2 млрд рублей).

На обрабатывающее производство в ДФО крупнейшие федеральные банки направили 15 млрд рублей. Предприятия малого бизнеса Дальнего Востока, определившие свою деятельность как добыча полезных ископаемых, смогли оформить кредиты на общую сумму 5,8 млрд рублей. Большая часть кредитных средств на эти цели ушла в Якутию, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Фермеры Амурской области стали основными потребителями кредитных средств, которые федеральные банки готовы были выдать на развитие сельского хозяйства (54% от общего объема выданных средств на Дальнем Востоке). Кредиты для приморских фермеров составили 472 млн рублей, в Якутии и Камчатском крае – чуть более 300 млн рублей.

Кстати, по наблюдениям специалистов банковского сектора Дальнего Востока, среди производителей хорошо себя чувствуют небольшие компании пищевой промышленности, пекарни, колбасные цеха, фасовочные линии и им подобные модульные структуры. Хуже дела идут у МСБ, специализирующегося на производстве и реализации продукции премиального сегмента.

Рынок сложился

С точки зрения директора Владивостокского офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа Владислава ГРЕБЕНЮКА, рынок продуктов для малого бизнеса уже сложился и его можно считать достаточным. Поэтому конкурировать только продуктами сегодня уже невозможно. В условиях стремительной скорости информационного потока даже самый новый продукт в качестве уникального предложения держится не более двух месяцев. В этот период он осваивается конкурентами и выходит на рынок в тиражированном виде. Например, портфель кредитов, выданных НОМОС-РЕГИОБАНКом малому бизнесу Приморья с начала этого года показал рост 27,8%.

Многие банковские эксперты также заявляют, что цена вопроса при выборе банка для бизнесменов сегодня играет все меньшую роль. Качественный сервис, уверенность в партнере и комфорт – вот главные мотивы клиента при выборе банка. Эти же слагаемые успеха способствовали приросту кредитных портфелей банков.

Вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка, управляющий АТБ в г. Владивостоке Анна ТАЛЫЗИНА подтверждает данную тенденцию. Только за первое полугодие 2012 года прирост портфеля МСБ в банке составил 25%, если же рассматривать соотношение выдач за аналогичный период прошлого года, то темп роста еще выше.

Заместитель начальника Управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения №8635 Сбербанка России Андрей БЕДНАРСКИЙ отмечает, что только за первое полугодие 2012 года сумма выданных кредитов в Приморье на 44% превышает показатели прошлого года. В свою очередь кредитный портфель МСБ на Дальнем Востоке вырос на 7,4 млрд руб. в абсолютном выражении, в процентом соотношении на 121%. Динамику обеспечили кредит «Доверие», а также скорринговый продукт «Кредитная фабрика» без обеспечения, в сумме до 3 млн руб. на срок до 3-х лет – проект для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с годовой выручкой до 60 млн руб. А в IV квартале 2012 года во Владивостоке будет запущен кредит «Бизнес-Старт» для создания бизнеса с нуля на базе франчайзинговых схем.

– Рост объемов кредитования малого бизнеса в ВТБ24 очевиден – 33% за прошедшие полгода. Средняя сумма кредита увеличилась на 30%. В качестве очевидного фактора выступает нацеленность предпринимателей на инвестиционные кредиты, их в портфеле Владивостокского офиса среди прочих – 60%. Краткосрочные цели, которые были долгое время двигателями кредитных настроений, уходят на второй план. Бизнесмены стали ответственнее подходить к своему делу, пересматривать стратегию ведения бизнеса, – отмечает заместитель начальника отдела кредитования малого бизнеса Владивостокского офиса ВТБ24 Наталья БЕЛОГЛАЗОВА.

– По итогам первого полугодия прирост портфеля программы кредитования малого бизнеса в Примсоцбанке составил 35% (и 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Если в начале 2012 года его объем был более 1,5 млрд рублей, то по результатам первых шести месяцев он превысил 2 млрд рублей, – рассказывает начальник управления кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексей ПАСТУХОВ.

По словам регионального директора операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Алексея СОЛОДУШКО, банк в Приморье показал положительную динамику. К 1 июля 2012 года портфель кредитов малого и среднего бизнеса в Промсвязьбанке в регионе составил 872 957 тыс. руб. Продолжают успешно работать запущенные в прошлом году кредитные программы «Кредит на Кредит» (с его помощью можно рефинансировать задолженность любого стороннего банка), «Коммерческая недвижимость».

«Темп роста кредитного портфеля МСБ в Дальневосточном банке в первой половине 2012 г. составил 24 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на кредитные продукты вырос на 12 %», – отмечает Наталья КАЛЮЖНАЯ, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ДВБ.

Начальник управления корпоративного бизнеса Роял Кредит Банка Виктория СЕРГЕЕВА подтвердила положительную тенденцию: «С начала года портфель МСБ вырос в 3 раза. По нашим данным, спрос на кредиты сохранился практически на стабильном уровне, как в 2011 году, так и в 2012 году, который сопровождался проектами подготовки саммита АТЭС во Владивостоке».

Практически без залога

Значительный прирост кредитования банкиры объясняют явной тенденцией к демократизации отношений с малым бизнесом. С января по июнь 2012 года практически все кредитные структуры постарались сократить время рассмотрения заявки, упростить действующие процедуры кредитования и упразднить лишние манипуляции при оформлении договора, расширить линейку беззалоговых кредитов.

Сегодня срок кредитования до 5 лет стал повсеместно распространенным предложением от региональных и федеральных банков, а кредиты без залога – повсеместной практикой. Так, АТБ запустил беззалоговую программу кредитования до 1 млн рублей по экспресс-схеме «Микролайт», спрос на данный продукт оказался особенно высок в Приморском и Хабаровском краях.

В СКБ-банке делают акцент на очень важном для предпринимателей моменте – готовности банка принимать решение о выдаче кредита за сутки с момента обращения предпринимателей на сумму 2 млн рублей и срок 7 лет без обеспечения. «Это смелое решение себя полностью оправдало – мы увеличили объемы выдач в 3 раза», – рассказывает заместитель председателя правления СКБ-банка Евгений ПАВЛОВ.

НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает 15 программ – инвестиционные кредиты до 10 лет, краткосрочные кредиты без залога и с легким обеспечением (в т.ч. под товары в обороте), овердрафты с возможностью установления лимита с первого дня обслуживания в банке (с учетом оборотов в других банках). Особый спрос на кредиты под залог приобретаемого имущества – коммерческая ипотека, кредит на приобретение оборудования, автокредит.

Беззалоговый кредит «Доверие», по словам заместителя управляющего филиалом «Дальневосточный» банка Интеза Александра КУЛЕВА, оказался одним из драйверов роста кредитного портфеля.

Алексей Пастухов выделяет в качестве интересных продуктов Примсоцбанка для бизнеса экспресс-овердрафт, по которому программой автоматически производится расчет возможного лимита.

Новинка сезона 2011-2012 гг. – кредитные продукты в рамках размещения и исполнения заказов для государственных и муниципальных нужд: кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах, гарантия и кредит на обеспечение исполнение госконтракта.

Появление беззалоговых продуктов, предусматривающих получение кредита в сумме до 4 млн рублей на 5 лет, повлекло рост объемов кредитования и в ВТБ24. В этом году Владивостокскому офису ВТБ24 дважды увеличивали лимит для предоставления кредитов малому бизнесу под поручительство Гарантийного фонда Приморья. Можно сказать, что каждый третий залоговый кредит оформлен при поддержке ВТБ24 и фонда, а это в общей сумме 133,9 млн рублей.

Готовность работать по беззалоговым схемам под поручительство Гарантийных фондов поддержки малого предпринимательства положительно характеризует настрой региональных банков Дальнего Востока. Банки Сахалинской области – Тихоокеанский Внешторгбанк, Холмсккомбанк – подключились к этой программе. На Камчатке партнерами Гарантийного фонда развития предпринимательства стали Камчаткомагропромбанк, Камчатпрофитбанк, Солид Банк. В Якутии фонд сотрудничает с тремя банками, в Хабаровске – с девятью банками. Приморский банковский сегмент и здесь в лидерах: почти 500 млн рублей получили представители малого бизнеса благодаря поручительствам Гарантийного фонда края.

Досье "ДК"

Объем кредитов для МСБ, выданных под поручительство Гарантийных фондов в ДФО на 1 июля 2012 года (млн руб.): Приморский край – 495,8; Республика Саха (Якутия) – 437,5; Амурская область -144,1; Камчатский край – 90,2; Магаданская область – 31; Хабаровский край – 80,9; Сахалинская область – 37,1.

Интересно, что впечатляющий рост объемов кредитования МСБ не повлек увеличения проблемной задолженности, об этом говорят все субъекты банковского рынка Приморья.

От карандашей до нефтебаз

«Сам по себе сегмент малого бизнеса за прошедшие годы несколько видоизменился – стало больше обращений за инвестиционными деньгами, малый бизнес вкладывается в производство, оборудование, транспорт. Мы принимаем 150 обращений предпринимателей в день и часто происходят интересные моменты. Например, мы выдали кредит на производство карандашей, которыми пишут и рисуют на территории всей страны», – замечает Евгений Павлов.

В качестве нового проекта, кредитование которого удалось реализовать в 2011 году, начальник кредитования и денежного обращения САММИТ БАНКа Анна МОНАСТЫРШИНА называет деятельность в сфере хранения, складирования и реализации нефти и нефтепродуктов.

Управляющий директор дополнительного офиса по кредитованию малого бизнеса ВТБ24 в ДФО Елена ГВАК рассказывает, что прошедшие два года продемонстрировали нацеленность клиентов на активную диверсификацию собственного бизнеса в рамках франчайзинга с известными торговыми марками. «Оживают и производители. Так, бизнесмены из Петропавловска-Камчатского, Якутска выстроили цеха для производства полуфабрикатов. Не менее любопытный проект – инвестиционное кредитование на развитие лечебно-оздоровительного комплекса на Камчатке (его реконструкция окупилась для предпринимателя за один сезон). В Якутске на наши деньги идет строительство нескольких торгово-развлекательных центров», – говорит она.

Прогнозы, ожидания

Эксперты в большинстве своем солидарны во мнении: ограничители роста кредитования малого и среднего бизнеса и в целом по всем направлениям развития банковского сектора могут быть связаны с ситуацией на мировом рынке. На сегодняшний день рынок готов развиваться с точки зрения увеличения оборотов и инвестиционной составляющей.

«Безусловными драйвером роста окажутся плотная конкуренция на рынке банковских услуг и активность каждого из сотрудников банка. Полагаю, что и госинвестиции, направленные в экономику региона в ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке, послужат толчком к развитию международного сотрудничества, а значит, малого и среднего бизнеса Дальнего Востока в целом», – считает Александр Кулев.

Яна МАЛЬЦЕВА, "Дальневосточный капитал".