Индекс обеспеченности

Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих богатый ресурсно-сырьевой потенциал с экстремальными условиями его освоения. Сахалинская промышленность имеет явную ресурсно-добывающую направленность. К числу проблем, сдерживающих развитие экономики, можно отнести недостаточную кадровую обеспеченность и слабо развитую инфраструктуру, не говоря уже об островном положении области. Как эти особенности учитывает банковский сектор и какова обеспеченность региона банковскими услугами?

Ответы на эти вопросы – в аналитическом материале, предоставленном «ДК» начальником Главного управления Банка России по Сахалинской области Владимиром АПАНАСЕНКО.

– На территории региона по состоянию на 01.01.2012 года действовали 5 самостоятельных банков, 9 филиалов кредитных организаций и 146 прочих пунктов банковского обслуживания. Должен заметить, что, несмотря на географическую отдаленность, на региональном рынке присутствуют практически все крупные игроки банковского сектора (8 из Топ-10). Так что особенности географического положения не оказывают существенного влияния на результаты проведенного нами анализа.

Для того чтобы дать ответ о достаточности обеспечения региона банковскими услугами, изучались основные показатели банковской деятельности (активы, кредиты и депозиты физических лиц) в сравнении с общероссийскими значениями и тенденциями в ДФО. Оценка осуществлялась на основе индексов насыщенности и показателей обеспеченности. Так, для определения последнего использовался показатель соотношения численности населения и количества пунктов банковского обслуживания – это региональные банки, филиалы и внутренние структурные подразделения инорегиональных банков (дополнительные и операционные офисы).

По состоянию на 01.01.2012 года на 100 тысяч человек приходится 27,7 пунктов банковского обслуживания, что превосходит показатели как по ДФО (24,7), так и по России (22,2). Темп роста данного показателя по региону за последние 5 лет также опережает темпы роста по ДФО и России – 178% против 149% и 162% соответственно. При этом необходимо отметить, что Сахалинская область занимает 72-е место по численности населения в России и 5-е место на Дальнем Востоке. Население области, по данным переписи населения 2010 года, составляет 498 тыс. человек (0,35% населения РФ). Это один из самых малозаселенных регионов России. Здесь наблюдается тенденция снижения численности населения (в связи с миграцией) при одновременном росте количества пунктов банковского обслуживания, что влияет на данный показатель.

Кроме того, при проведении анализа использовался совокупный индекс обеспеченности, а также его составляющие: институциональная обеспеченность (по численности кредитных организаций и филиалов кредитных организаций), финансовая обеспеченность (по активам и по объему кредитов), состояние сберегательного дела (по объему вкладов населения).

Институциональная обеспеченность рассчитывалась как соотношение количества кредитных организаций на одного жителя в регионе к аналогичному показателю по стране в целом. Оценка институциональной обеспеченности банковскими услугами характеризует банковскую инфраструктуру региона с точки зрения степени охвата населения. На основе расчетов данный показатель по Сахалинской области по состоянию на 01.01.2012 года составил 1,25, это на 25% больше, чем в среднем по России, и выше, чем в большинстве регионов страны. Среди девяти субъектов ДФО наша область занимает 4-е место. Основным фактором, влияющим на повышение показателя с 01.01.2007 года (за исключением 2008 года, когда показатель снизился до величины 1,11), является увеличение на 69% количества точек присутствия кредитных организаций при сокращении численности населения области (на 5%).

Финансовая обеспеченность рассматривалась в разрезе двух показателей – активов и кредитов. Показатель финансовой насыщенности банковскими услугами (по активам) рассчитывался как отношение активов к валовому региональному продукту к аналогичному показателю по стране. Также рассчитывался показатель финансовой насыщенности банковскими услугами (по кредитам).

По состоянию на 01.01.2012 года показатель финансовой насыщенности региона банковскими услугами составил по активам – 0,11, по кредитам – 0,15, что соответствует предпоследнему и последнему местам среди всех регионов России. Причем такая ситуация сохраняется на протяжении последних пяти лет с 2007 года.

Если в среднем по России доля активов банковского сектора по состоянию на 01.01.2012 года составляла 96% от ВВП, увеличившись за 5 лет на 31%, то по Сахалинской области удельный вес активов кредитных организаций составил 11% от ВРП, снизившись с 01.01.2007 года на 18%.

Главной причиной снижения показателя финансовой насыщенности в области являются опережающие темпы роста валового регионального продукта. Действительно, за 5 лет ВРП Сахалинской области вырос в 5 раз, что является самым высоким показателем среди всех субъектов РФ. В среднем по регионам России ВРП вырос за этот период в 3 раза. Если по состоянию на 01.01.2007 года доля ВРП Сахалинской области составляла 0,7% от ВВП России, то по состоянию на 01.01.2012 уже 1,3%. Это объясняется увеличением объема добычи полезных ископаемых и вводом в эксплуатацию завода СПГ в рамках шельфовых проектов «Сахалин–1» и «Сахалин–2». В то же время банковские активы в области за тот же период выросли лишь на 223% против 296% общероссийских.

Аналогично выглядит ситуация с финансовой обеспеченностью по выданным кредитам. Невзирая на высокий темп роста выданных кредитов, который составил за 5 лет 297% и превысил средний темп роста по стране (279%), Сахалинская область имеет наименьший показатель финансовой насыщенности по кредитам среди всех субъектов РФ. В регионе наблюдается недостаточная кредитная активность банковского сектора относительно масштабов экономики. Хотя нельзя не отметить тот факт, что значительную долю в ВРП (58,8 % в 2010 году) составляет добыча полезных ископаемых, которая осуществляется крупными компаниями (Газпром, Exxon и др.), кредитование данных предприятий осуществляется, минуя островную банковскую систему.

Индекс развития сберегательного дела рассчитывался исходя из объема депозитов, приходящихся на душу населения, к среднедушевым доходам в регионе. Он является показателем финансовой активности граждан и демонстрирует уровень интереса и доверия людей к финансовым институтам. По состоянию на 01.01.2012 года данный индекс имеет значение 0,75 (по ДФО 0,78) и по сравнению с показателем 2007 года снизился. Причиной стали более высокие темпы роста вкладов в целом по России (рост в 3,1 раза в среднем по России и в 2,7 раза по Сахалинской области). Медленный темп роста сбережений населения может быть обусловлен стоимостью региональной потребительской корзины и другими причинами.

Совокупный индекс обеспеченности рассчитывался как среднее значение на основе четырех вышеуказанных показателей и индексов и отражает потребности экономики, исходя из масштабов и объемов производства, а также населения, исходя из его численности и получаемых доходов. В целом по России совокупный индекс обеспеченности принимается за единицу. Показатель Сахалинской области, равный 0,36, свидетельствует, что потребности региона в банковских услугах удовлетворены на 36% в сравнении со средними показателями, сложившимися в стране. Данный показатель с 01.01.2007 года снизился на 16 пунктов. По ДФО совокупный индекс по состоянию на 01.01.2012 года составил 0,66 (снизился с 0,71 на 01.01.2007 года). Показатели Сахалинской области в сравнении с показателями ДФО и России представлены в таблице.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

Банковская система региона практически полностью удовлетворяет все потребности населения в банковских услугах (индекс сберегательного дела, институциональная насыщенность) и в меньшей степени – потребности экономики. При этом явно прослеживается влияние на данные показатели масштабных ресурсных проектов, осуществляемых в регионе, которые вносят существенный вклад в ВРП, но лишь опосредованно влияют на банковский рынок региона.

Участие кредитных организаций Сахалинской области в развитии экономики остается недостаточным. При этом возможности для расширения масштабов банковских операций ограничены небольшим объемом капитала региональных банков и фактическим отсутствием собственного капитала у филиалов инорегиональных, представленных на рынке.

Дополнительным источником повышения активных операций является увеличение собственных средств (капитала) и объема привлеченных от клиентов средств. Если для увеличения капитала можно выделить три основных направления капитализации – увеличение прибыли, привлечение средств участников кредитных организаций или консолидация капиталов, способная реализовать синергетический эффект, то объем клиентской базы кредитная организация способна наращивать только благодаря своим конкурентным преимуществам.

В настоящее время перед кредитными организациями островного региона остро стоит задача увеличения объемов банковских операций, повышения конкурентоспособности. Банковская система Сахалинской области нуждается в изыскании возможностей наращивания капитала и расширения бизнеса, что приведет к повышению уровня обеспеченности банковскими услугами, и, в конечном счете, к повышению благосостояния населения области.

"Дальневосточный капитал".