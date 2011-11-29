«ФИНАМ» ищет в Хабаровском крае активных инвесторов

ЗАО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» в сотрудничестве с Почтой России запустило в трех субъектах РФ пилотный проект, позволяющий гражданам открывать собственные брокерские счета в любом почтовом отделении. Уже в начале следующего года данная услуга будет доступна и жителям Хабаровского края, что, по мнению экспертов, должно стать мощным рывком в развитии инвестиционного бизнеса в регионе.

- Уровень проникновения фондового рынка в крае составляет сегодня всего 1%, что не сопоставимо даже с очень низким общероссийским показателем, равным 3%, - отмечает президент-председатель правления ЗАО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» Владислав КОЧЕТКОВ.

В настоящее время оборот хабаровских инвесторов не превышает $3 млрд в год, что практически в 10 раз меньше показателей соседнего Приморского края. Одной из главных причин такого положения дел является полное отсутствие конкуренции между брокерскими компаниями на фондовом рынке Хабаровского края, в то время как Приморье – рынок очень насыщенный и конкурентный.

- Может прозвучать парадоксально, но в конкурентной среде развиваться значительно проще, поскольку, когда каждый игрок инвестирует в свое продвижение, весь рынок растет более уверенными темпами, - отмечает Владислав Кочетков. – К сожалению, наш хабаровский офис по-прежнему лишен этой конкуренции, из-за чего вынужден вкладывать слишком большие средства в свое развитие и, как следствие, фактически работать «в минус», в отличие от того же Владивостока и даже Якутска. Конечно, взаимодействие с Почтой России не сможет заменить собой рыночную конкуренцию, но, во всяком случае, сделает брокерские услуги гораздо более доступными для всех жителей края и позволит хабаровскому офису «ФИНАМа» достигать положительных финансовых результатов.

Подводя итоги пятилетней работы холдинга в регионе, Владислав Кочетков подчеркнул, что не менее серьезным сдерживающим фактором развития местного инвестиционного бизнеса является относительно невысокий уровень финансовой грамотности и активности хабаровчан. В связи с этим, традиционно делая ставку на образовательный маркетинг, «ФИНАМ» планирует сохранить данное направление деятельности, активно расширяя свой учебный центр и развивая различные формы дистанционного обучения.

- Наша главная задача как лидера местного фондового рынка - модифицировать спектр своих услуг таким образом, чтобы он стал более близким и понятным населению, - говорит Владислав Кочетков. – По нашим оценкам, в ближайшем будущем особой популярностью в Хабаровском крае будут пользоваться инструменты пассивного инвестирования, т.е. продукты с минимальным уровнем риска, связанные с котировками нефти, золота и доллара. Они позволяют инвесторам зарабатывать при повышении котировок и не уходить в минус при их снижении.

В то же время, как отмечает руководство «ФИНАМа», в Хабаровском крае уже начал формироваться и класс активных инвесторов, использующих алгоритмические торговые системы - так называемых торговых роботов. Данное направление инвестиционный холдинг также намерен активно продвигать, разрабатывая новые образовательные программы, позволяющие «агрессивным» инвесторам создавать собственных торговых роботов, которые могут самостоятельно совершать сделки на рынке акций.

Также Владислав Кочетков подчеркнул, что в ближайшей перспективе холдинг намерен наращивать свое присутствие в регионе и по другим направлениям. Так, уже в следующем году на территории Хабаровского края будет представлен полный спектр услуг инвестиционного банка «ФИНАМ», входящего в холдинг. Сегодня клиентам компании уже доступны пластиковые карты банка, а открытие полноценного офиса позволит пользоваться также расчетно-кассовым обслуживанием, депозитными продуктами, кредитами под залог ценных бумаг и др.

Досье: Инвестиционная компания «ФИНАМ», на базе которой сформирован одноименный инвестиционный холдинг, была основана в 1994 году и в числе первых в России начала оказывать услуги, связанные с работой на фондовом рынке. Холдинг входит в капитал УК «БИН ФИНАМ Групп» и включает в себя 7 компаний. По итогам 2010 года суммарные обороты холдинга на рынке акций РФ превысили 217 млрд долларов. По оценкам «РБК-Рейтинг», «ФИНАМ» занимает первое место по обороту на рынке акций среди всех российских инвестиционных компаний, контролируя 16,55% рынка. Региональная сеть холдинга, охватывающая более 100 городов, также является крупнейшей в стране.