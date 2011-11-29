РОСГОССТРАХ продолжает компенсационные выплаты

В соответствие с Постановлением Правительства РФ № 1171 от 28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ продолжает осуществление компенсационных выплат по договорам страхования жизни, заключенным до 1 января 1992 года.

Компенсации подлежат договоры накопительного личного страхования, заключенные до 1 января 1992 года и действующие на эту дату. К ним относятся: договоры страхования к бракосочетанию, детские договоры страхования, смешанные договоры страхования жизни, договоры страхования дополнительной пенсии.

В 2011 году выплаты осуществляются в следующем порядке:

Для граждан по 1945 год рождения включительно: в 3-кратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года.

Для граждан 1946-1991 годов рождения: в 2-кратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года.

Размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

В случае смерти страхователя или застрахованного лица в 2001-2011 гг., наследники (без ограничения возраста) имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс. рублей.

Граждане, относящиеся к указанным категориям, должны обратиться в Расчетный центр компенсационных выплат ОАО «РОСГОССТРАХ» (РЦКВ), который производит прием документов от граждан со всей России, расчет компенсации и формирование заявок в Управление федерального казначейства (УФК) по Рязанской области для перечисления денежных средств на лицевые счета граждан.

Документы принимаются и обрабатываются до 26 декабря 2011 года, после чего формирование заявок в Федеральное казначейство будет приостановлена до момента подписания очередного постановления Правительства РФ об осуществлении компенсационных выплат в 2012 г.

Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.110. Телефон для справок: 8-800-200-0-900 (звонок бесплатный).