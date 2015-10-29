Сбербанк подключил своим клиентам 25 миллионов "Автоплатежей"

Количество «Автоплатежей» от Сбербанка превысило 25 млн штук. Услуга «Автоплатеж» позволяет оплачивать сотовую связь, Интернет, ТВ, ЖКХ, штрафы ГИБДД, погашать кредиты банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций.

Услуга «Автоплатеж» становится все более популярной и востребованной. Прирост платежей, сделанных с ее помощью, за 12 месяцев в денежном выражении составил более 35 %.

«Автоплатеж – это личный помощник, который берет на себя рутинные домашние обязанности по отслеживанию и своевременной оплате счетов. Благодаря этому всего за несколько лет с момента запуска услуга стала популярной среди наших клиентов. Уже сегодня на каждую 4-ую карту Сбербанка подключен хотя бы один «Автоплатеж», - отметил управляющий директор Сбербанка Игорь МАМОНТОВ - Мы не останавливаемся на достигнутом и развиваем услугу, делая ее более удобной и функциональной. Например, теперь управлять «Автоплатежами» можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Услуга «Автоплатеж» позволяет автоматически и своевременно оплачивать счета. Сбербанк заранее информирует клиента о точной сумме платежа. При этом клиент сохраняет контроль над расходами по карте и может отказаться от оплаты с помощью СМС. На сегодняшний день с помощью «Автоплатежа» можно оплачивать услуги более чем 100 тыс. организаций.