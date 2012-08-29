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Зарплаты россиян пошли вниз
Впервые с января нынешнего года месячная зарплата в среднем по стране уменьшилась – с 27 494 рублей в июне до 27 219 в июле.Таковы обнародованные вчера предварительные данные Росстата. Казалось бы, 275 рублей – деньги небольшие, но в масштабах страны речь идет о миллиардах, сообщает «Труд».
В прошлом году в июле-августе, то есть на пике отпусков, в стране тоже сокращались выплаты. Но реальные (с учетом инфляции) располагаемые денежные доходы населения снизились в июле 2011-го всего на 1%. А в нынешнем году – на 3,8%. Да и средняя реальная зарплата тоже сократилась не на 1%, как было год назад, а на 2,2%. Это уже тревожный сигнал.
О постепенно нарастающих проблемах в экономике свидетельствует и рост на 187 млн рублей просроченной задолженности по оплате труда. Эти долги увеличились в 37 субъектах Федерации плюс появились в трех ранее благополучных регионах. На 1 августа из-за отсутствия собственных средств у предприятий работники не получили в общей сложности 2,12 млрд рублей.
Растут суммы неплатежей предприятий по взятым кредитам. Просроченная «кредиторка» увеличилась в июне (последние данные) на 5% и достигла 1,25 трлн рублей. При этом в металлургическом производстве по сравнению с июнем 2011-го рост просроченных неплатежей составил 2,1 раза, в сфере производства машин и оборудования – 26%, готовых металлических изделий – 41,7%, транспорта и связи – 34,7%. Все это, по мнению ряда авторитетных специалистов, сигнализирует о приближении серьезного экономического кризиса.
«Золотой Рог».
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