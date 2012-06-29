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Граждане России заняли 5 триллионов

29 Июня 2012, 03:01 | Дальний Восток

В сентябре объем кредитов, выданных физлицам, превысил 5 трлн рублей, вложения банков в ценные бумаги составили более 6 трлн рублей. Темпы прироста активов банковского сектора ускорились, но причиной этого стал не рост бизнеса, а девальвация рубля и помощь государства Банку Москвы.

На 1 октября общий объем активов российских банков составил 38,442 трлн рублей. За месяц активы выросли более чем на 2 трлн, хотя в последнее время прирост обычно составлял примерно по 1 трлн ежемесячно. Объем портфеля кредитов физлицам на начало этого месяца составил 5,065 трлн рублей, показав прирост в 178 млрд, объем кредитов корпоративному сектору вырос на 795 млрд рублей и достиг 16,682 трлн, пишет РБК daily.

Активы росли не из-за роста выдачи займов, отмечает аналитик «ИНГ банк Евразия» Егор ФЕДОРОВ. «Во многом прирост обеспечен переоценкой валютных кредитов, поскольку в сентябре рубль ослабел. Кроме того, свой вклад внес и кредит, выданный Банку Москвы», - считает Федоров. В активах Банка Москвы господдержка отобразилась как покупка ОФЗ на 295 млрд рублей.

Кредитные организации в сентябре чрезвычайно активно использовали ликвидность от ЦБ: задолженность перед Банком России составила на 1 октября 506,8 млрд рублей по сравнению с 309 млрд рублей месяцем ранее. «Большие объемы привлечений от ЦБ могут быть обусловлены тем, что даже в условиях волатильности банки не хотят прекращать кредитование, а для этого нужны ресурсы», - говорит начальник казначейства Пробизнесбанка Филипп САМАРЕЦ. Подспорьем для банков в прошлом месяце стали также средства корпоративных клиентов: объем депозитов юрлиц в сентябре вырос на 14%, до 7,964 млрд рублей, в то время как в августе прирост составлял лишь 5,3%. Вклады населения за прошлый месяц выросли не так значительно: на 1,86%, до 10,92 трлн рублей.

«Золотой Рог».

Автор: RBC daily
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