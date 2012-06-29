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Банк России проверит заемщиков банков «на реальность»
Банк России опубликовал проект поправок, которые ужесточат процедуру оценки заемщиков, а также заставят банки делать отчисления в резервы в случае выдачи кредитов аффилированным компаниям. Посчитав выданный кредит сомнительным, сотрудники ЦБ могут нагрянуть с проверкой к заемщику, чтобы убедиться в качестве представленных залогов и реальности его бизнеса, пишет РБК daily.
Российским банкам опять предстоит увеличить расходы - за счет новых отчислений в резерв. Согласно подготовленным ЦБ поправкам в положение 254-П, банкам придется оценивать категории ссуд по новым нормам, также резервировать нужно будет кредиты, по которым раньше провизии создавать не требовалось. Это касается, в частности, займов офшорным компаниям и связанным сторонам.
Не исключено, что ужесточить правила формирования резервов регулятор решил после истории с Банком Москвы (а возможно, и Межпромбанком). Одной из причин его тяжелого финансового положения и необходимости господдержки были названы кредиты, выданные компаниям экс-главы банка Андрея БОРОДИНА. А первый зампред ЦБ Геннадий МЕЛИКЬЯН заявлял, что ситуация с Банком Москвы показала множество нерешенных проблем в области надзора.
Сейчас кредиты связанным компаниям относятся к проблемной, третьей категории, только если заемщик не предоставляет финансовую информацию о себе в течение квартала. Этот пункт в законе остается, но теперь даже при наличии всех документов кредиты связанным компаниям придется относить ко второй категории качества (нестандарт¬ные кредиты). Резервировать по таким займам нужно будет не менее 10% от выданных средств.
«Банки не смогут резко отказаться от кредитования аффилированных компаний. 10% резервов - это немало, но заемные деньги компаний находятся в бизнесе, в оборотных средствах», - отмечает партнер BDO Денис ТАРАДОВ. По его мнению, кредитные организации будут пользоваться законными альтернативными вариантами - например, регистрировать компании так, чтобы они юридически были не связаны с банком. «Также банки могут договориться кредитовать связанные проекты друг друга», - полагает эксперт.
Кроме того, Банк России заставит кредитные организации формировать минимальные резервы в 10% по ссудам, выданным компаниям, в отношении реальности деятельности которых у регулятора есть сомнения. Среди подозрительных характеристик - непредоставление отчетности и операции без очевидного экономического смысла. Кредиты офшорным компаниям надо будет также резервировать с уровнем минимум 10%, в зависимости от характеристик компании-клиента.
Также ЦБ получит право проверять заемщика, если предоставленная банком информация будет вызывать у регулятора сомнения. «Данная мера более актуальна для предприятий малого и среднего бизнеса, нежели для крупных холдингов с общеизвестной репутацией», - считает главный бухгалтер Нордеа Банка Татьяна ШАРОВА. По ее мнению, введение подобной нормы должно способствовать более тщательному контролю за качеством кредитного портфеля, в том числе со стороны банков. Как пояснила Шарова, сейчас ЦБ проверяет качество заемщика по информации, содержащейся в мотивированном суждении и кредитном досье - эти документы банк предоставляет в ходе инспекционных проверок либо по отдельным запросам регулятора.
Поправки в положение 254-П вступят в силу через полгода после публикации в «Вестнике Банка России».
«Золотой Рог».
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