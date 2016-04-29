Хабаровский филиал ВТБ в 1 квартале выдал среднему бизнесу 6,6 млрд рублей

Хабаровский филиал ВТБ (включает операционные офисы в Благовещенске, Магадане и Южно-Сахалинске) в 1 квартале выдал среднему региональному бизнесу кредитов на 6,6 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2015 года в 2,2 раза), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Кредитно-документарный портфель подразделения по среднему бизнесу на 1 апреля 2016 года составил 22,8 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2015 года на 61%). Общий (с учетом крупного бизнеса) кредитно-документарный портфель филиала составил 67,3 млрд рублей.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют такие отрасли, как обрабатывающая промышленность (47%), торговля (14%), строительство (9%), энергетика (7%), услуги (5%).

Управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов отметил: «Работа со средним бизнесом остается приоритетной для ВТБ. Дополнительные возможности для предприятий региона дает программа поддержки, которую реализует банк ВТБ совместно с «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства». Это «длинные», до 7 лет, кредиты под льготную процентную ставку 10 и 11% годовых для модернизации, приобретения основных средств или на инвестиционные цели. Эти направления стали снова актуальными для многих наших клиентов».

Объем привлечения средств клиентов на по итогам 1 квартала 2016 года в хабаровском филиале ВТБ составил 53,3 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2015 года в 2,4 раза, рост за квартал 79%).

Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. Хабаровский филиал включает офисы в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане и Благовещенске. Является базовым для подразделений ВТБ на Дальнем Востоке (в Приморском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия).