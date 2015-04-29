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Вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка выплатят миллиарды

29 Апреля 2015, 10:00 | Дальний Восток

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 апреля начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка (Южно-Сахалинск), пишет деловая газета "Золотой Рог".

За выплатой страхового возмещения на сумму 3,1 млрд рублей могут обратиться порядка 9,1 тыс. вкладчиков, в том числе 544 вкладчика, имеющих счета для предпринимательской деятельности, - на сумму около 32,5 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Сахалинской области, где за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,9 млрд рублей могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков.

Возмещение вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка будут производить Cбербанк России и АТБ, при этом АТБ будет выплачивать возмещение индивидуальным предпринимателям, а Сбербанк - всем остальным вкладчикам.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП - в составе третьей очереди). По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 13 апреля 2015 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов. При этом погашения встречных требований не происходит.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог»,  ЦБ РФ отозвал лицензию Тихоокеанского Внешторгбанка 13 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: вклады  Внешторгбанк  страхование 



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