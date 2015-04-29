Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка выплатят миллиарды
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 апреля начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка (Южно-Сахалинск), пишет деловая газета "Золотой Рог".
За выплатой страхового возмещения на сумму 3,1 млрд рублей могут обратиться порядка 9,1 тыс. вкладчиков, в том числе 544 вкладчика, имеющих счета для предпринимательской деятельности, - на сумму около 32,5 млн рублей.
Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Сахалинской области, где за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,9 млрд рублей могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков.
Возмещение вкладчикам Тихоокеанского Внешторгбанка будут производить Cбербанк России и АТБ, при этом АТБ будет выплачивать возмещение индивидуальным предпринимателям, а Сбербанк - всем остальным вкладчикам.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП - в составе третьей очереди). По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 13 апреля 2015 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов. При этом погашения встречных требований не происходит.
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», ЦБ РФ отозвал лицензию Тихоокеанского Внешторгбанка 13 апреля.
Новости тематики
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде