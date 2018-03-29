Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Законопроект, предлагающий установить в РФ прогрессивную шкалу налогообложения, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.
Согласно законопроекту, пониженная планка в 5% будет установлена для лиц, чьи доходы составляют менее 100 тысяч рублей в год. Для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в год, ставка составит 5 тысяч рублей в год плюс 13% от суммы, которая превышает 100 тысяч рублей. "Доходы от 3 до 10 миллионов рублей должны облагаться налогом в размере 382 тысяч рублей в год плюс 18% от суммы свыше 3 миллионов рублей. <...> Доходы свыше 10 миллионов рублей в год — налогом в размере 1,642 миллиона рублей плюс 25% от суммы свыше 10 миллионов рублей", — пишет "Интерфакс".
Сегодня ставка подоходного налога для всех граждан составляет 13% вне зависимости от уровня их дохода. При этом, напоминают авторы инициативы, в налоговой системе РФ в 2001 году уже действовала прогрессивная шкала НДФЛ — в зависимости от уровня доходов его ставка разнилась от 12% до 35%. Однако затем в РФ была введена плоская шкала налогообложения, главной целью которой был вывод доходов из теневой сферы экономики, пишет ИА REGNUM.
Необходимость введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда резко усилился вывоз российского капитала за рубеж, отмечают автор инициативы. По расчетам авторов законопроекта, введение прогрессивной шкалы ставок выше 13% с 2018 года коснется порядка 484,1 тысяч человек, или 0,72% от всех налогоплательщиков.
«Доводы некоторых финансистов о том, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, добычи и переработки нефти и газа, энергетики, торговли и т. д.), не состоятельны, так как благодаря государственной поддержке финансово-налоговой системы за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц, многократно возросла программно-технологическая оснащенность и материально-техническая база органов Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере», - отмечают авторы законопроекта.
Это уже не первое предложение так называемых оппозиционных фракций в Госдуме ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложение. Ранее большинство депутатов уже неоднократно голосовали против принятия подобных законопроектов, однако депутаты обещали вносить их до тех пор, пока инициативы не будут приняты. Как заявлял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), плоская шкала подоходного налога сегодня — это одно из самых существенных преимуществ экономической системы РФ.
«И нам предлагают именно от этого преимущества сегодня отказаться, рискуя доходами региональных бюджетов», — отмечал Макаров.
Между тем в правительстве сейчас обсуждают идею повышения ставки подоходного налога для всех граждан с 13% до 15% в рамках настройки налоговой системы РФ. В то время как Минфин официально не подтверждает возможность таких изменений, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что нет разницы между ставкой налога в 13% и 15%.
Новости тематики
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Налоговая взыщет долги в одной инспекции
- При вывозе товаров из России покупателям будут возвращать НДС
- Более 11 млрд рублей поступило в региональные бюджеты Магаданской области с начала года
- По имущественным налогам жители ЕАО задолжали более 30 млн рублей
- Минфин не согласен с предложением Медведева по созданию на Дальнем Востоке офшора
- Правительство готовит льготы для дальневосточников
- Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей
- В новый год с новыми налогами
- Депутаты определят размер госпошлины за регистрацию собственности на недвижимость в составе ПИФа
Новости раздела
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Деньги, выделенные на развитие аэропортов Дальнего Востока, растворились
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Биткоин рухнул на треть
- 40% россиян не хотят работать из дома
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Приморцы рвутся на госслужбу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
- Мощное падение курса доллара
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- "В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Главу Находки хотят выгнать с работы
- На Дальнем Востоке началось строительство трех новых железнодорожных мостов
- Транспортным коридорам в Приморье не хватает просчитанных бизнес-планов
- Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом
- Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"