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Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Председателем Дальневосточного банка Сбербанка назначен Дмитрий Суховерхов, занимавший до настоящего времени должность управляющего Ростовским отделением Юго-Западного банка Сбербанка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Назначение Дмитрия — хороший пример того, как, постоянно совершенствуя свои профессиональные и личные качества, можно вырасти в нашем банке, — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Полученный Дмитрием опыт в должности управляющего обязательно поможет ему на новом посту. Желаю Дмитрию и всей команде Дальневосточного банка успехов!».
Дмитрий Суховерхов окончил Ростовскую государственную экономическую академию году по специальности «Мировая экономика», прошёл обучение по совместной программе Корпоративного университета Сбербанка и London Business School для руководителей высшего звена. До прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в МДМ Банке.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": В состав Дальневосточного банка Сбербанка входят отделения, работающие в восьми субъектах Российской Федерации: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.
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