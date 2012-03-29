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Уточнен порядок выплаты единовременного пособия при рождении ребенка

29 Марта 2012, 12:20 | Дальний Восток

29 марта, ZRPRESS. Приказом Минздравсоцразвития внесены изменения в порядок назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в случае, если родители развелись.

В соответствии с действующим порядком единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту работы или службы одного из родителей, а если родители - студенты или безработные, то органом соцзащиты. При этом право на пособие имеет только один родитель, а второй должен представить справку с места работы, что этих денег не получал.

Если на момент обращения за выплатой единовременного пособия при рождении ребенка родители находились в разводе, возникали сложности, например, разведенный супруг отказывался предоставить справку. Сложно было получить единовременное пособие неработающей матери, с которой фактически проживает ребенок, в случае, если родители находятся в разводе, а отец ребенка работает.

«Все это учтено в новой редакции документа, - поясняет заместитель директора Департамента организации социальной защиты населения Ольга Соснина. - Если брак расторгнут, единовременное пособие получает тот родитель, с которым остается ребенок. Справки от второго родителя представлять не нужно - потребуется лишь свидетельство о расторжении брака, а также документ, подтверждающий, что ребенок проживает совместно с тем из родителей, кто обратился за пособием».

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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