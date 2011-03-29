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Дальнему Востоку добавили миллиардов
Финансирование федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» вырастет в 2011 году по сравнению с предыдущим годом на 60% и составит более 36 млрд рублей. Большую часть средств планируется направить на развитие топливно-энергетического комплекса региона, сообщает «РИА Новости».
«В 2011 году на мероприятия программы предусмотрены средства федерального бюджета в размере 36,02 млрд рублей, в том числе на развитие топливно-энергетического комплекса - 22,54 млрд, транспортного комплекса — 10,86 млрд, развитие инженерной инфраструктуры - 775,16 млн, социальной сферы - 1,48 млрд, объектов связи - 64 млн, комплексное развитие Командорских островов - 288,9 млн, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,88 млн рублей», - говорится в докладе Минрегиона об итогах работы в 2010 году и планах на 2011 год, обнародованном 25 марта. Среди запланированных мероприятий в текущем году - строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыма, четвертого энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, нескольких высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), водозаборных сооружений в Хабаровске, автодорог между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре и между Южно-Сахалинском и Охой. В 2010 году на данную ФПЦ было выделено 22,02 млрд рублей.
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