Азиатско-Тихоокеанский банк может выплатить дивиденды

Совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на заседании 16 марта рассмотрел и утвердил показатели исполнения бюджета за второе полугодие 2010 года. Также был утвержден бюджет банка на 2011 год.

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 16% от чистой прибыли финансового года. Чистая прибыль банка составила 1 876 млн рублей. Право на получение дивидендов по размещенным акциям банка будут иметь акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров. Оно намечено на 28 июня 2011 года.