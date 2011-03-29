Объединенный Росбанк летом начнет ребрендинг

Объединенный Росбанк летом этого года начнет ребрендинг, завершит его к первым числам июля 2012 года, сообщил журналистам председатель правления банка Владимир ГОЛУБКОВ.

«Начнем с конца лета ребрендинг по отделениям, замену вывесок... К 1 июля следующего года мы планируем полностью все завершить», - сказал он. В настоящее время на базе Росбанка идет консолидация российских банковских активов группы Societe Generale. Росбанк уже стал владельцем 100% уставного капитала банков «ДельтаКредит» и «Русфинанс», планирует присоединить еще «Банк Сосьете Женераль Восток». Консолидацию предполагается завершить в первых числах июля 2011 года.