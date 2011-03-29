МДМ-банк планирует привлечь стратегического инвестора

МДМ-банк сначала планирует привлечь стратегического инвестора, после этого не исключает проведения IPO, сообщил председатель совета директоров банка Олег ВЬЮГИН.

«У банка было такое намерение - найти инвестора. Это было бы полезно - получить серьезного, ответственного финансового инвестора, со стороны акционеров такая работа проводилась, но конкретных результатов пока нет», - сказал Вьюгин.